La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó su adhesión al paro docente a nivel nacional para este miércoles 10 de agosto, por parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza es "contra la criminalización y judicialización de la protesta social".

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet aseguró que los docentes provinciales que no concurran a dar clases no sufrirán descuentos. "Nosotros entendemos la situación. Entendemos que cuando hay un paro nacional como en este caso no procedemos a descontar los jornales", afirmó a Canal Nueve Litoral.

Paritarias salariales en Entre Ríos

En otro orden, Bordet ratificó que avanzan para poder generar una recomposición salarial. "Los docentes entrerrianos al final del año van a tener incrementos salariales que superen la inflación", reafirmó.

"Estamos trabajando en eso. Por eso adelantamos el aumento previsto para fin de mes. Hasta hoy llevamos un 39% de aumento y la inflación es del 36%. A fin de mes daremos el otro 6%", recordó.

Asimismo, señaló que se reabren "las paritarias en agosto para poder ir monitoreando cómo van mejorándose el salario docente".

Del mismo modo, reflexionó: "En Entre Ríos prácticamente este año hemos tenido días sin interrupción de clases y esto lo valoramos mucho. Vamos a dar cumplimiento a lo que fue una premisa, de terminar el año con 190 días de clases".

Asimismo, indicó que "el hecho de poder contar con jornada extendida hasta fin de año representa más de 20 días de clases si se toman la sumatoria de horas. Para el año que viene supera los 50".