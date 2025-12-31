Vecinos y organizaciones sociales se movilizaron hasta la Municipalidad para exigir el cumplimiento efectivo de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia y de la normativa que impide los escapes modificados en motovehículos. Con pancartas, consignas claras y un reclamo pacífico, la marcha puso en primer plano la necesidad de una ciudad más empática, sin ruidos que afecten la salud de personas, animales y el ambiente. Las imágenes reflejan una convocatoria diversa, atravesada por la emoción, el compromiso colectivo y un pedido concreto: que las normas vigentes se cumplan.

Puede interesarte