Mayo llegó con aumentos, como cada uno de los meses; pero en esta oportunidad, la energía eléctrica recibirá un particular cimbronazo respecto de su costo.

Van a aumentar este mes los costos y los usuarios de ingresos altos (N 1) pasarán a pagar 7 veces más que los de menores ingresos (N2). En diálogo con Ahora Cero Radio, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Nahuel Otero confirmó que estuvieron “recibiendo los cuadros tarifarios donde básicamente los N1, que son las familias de altos ingresos van a recibir un incremento superior al 100% respecto a los de menores ingresos; es decir que entre el que más paga y el que menos paga, la brecha será de siete veces según nuestros cálculos y también de las cuentas que se hacen desde la Federación Argentina de cooperativas eléctricas”.

Pero, ¿cuántos usuarios representan a cada sector en Gualeguaychú? Otero indicó que a nivel local cuentan con un “48% de los usuarios en N1 (nivel de mayor poder adquisitivo) y un 14% de usuarios en N3 (niveles medios)”.

De esos usuarios de niveles medios (N3), el 50% está consumiendo por encima de los cuatrocientos kilovatios.

Para ejemplificar, Otero indicó que “una familia que está pagando en N1, 12 mil pesos, y cuidándose con la energía va a pasar a pagar unas facturas superior a los 24 mil pesos de electricidad. Sin dudas vamos a tener que ir a un sistema de un manejo inteligente; del cuidado eficiente de la energía. Vamos a tener que hacer campañas de publicidad porque como distribuidoras estuvimos reunidos las 18 cooperativas de Entre Ríos y vemos con preocupación esta situación”.

Además, aseguró que “el usuario se enoja con la institución y es natural el razonamiento”, pero aclaró que no son las cooperativas quienes fijan el precio.

¿Cuánto va a aumentar la energía eléctrica?

El incremento para los N1 será del 127 por ciento a partir del mes de mayo, por lo que se abonará con la factura que llegue en los primeros días de junio.

Esto también afectará a los N3 (ingresos medios) que superen los 400 kilowatts mensuales; porque sobre el excedente de los 400 se pagará tarifa plena, es decir, con el incremento del 127%.

Asimismo, el presidente de la Cooperativa de Gualeguaychú aseguró que los incrementos van directamente al costo de compra de la energía, por lo que no quedará excedente para obras.

“Básicamente, nosotros teníamos un incremento del valor agregado de distribución que eso sí es lo que queda dentro de las arcas de las instituciones distribuidoras como es el caso de cooperativa. Se trata de un 20% que fue autorizado el año pasado en las audiencias públicas”, indicó Otero.

El rol social y la economía que apremia

Otero contó que muchas familias recurren a la Cooperativa a intentar refinanciar deudas, ponerse al día o solicitar que no les corten el suministro. “Esto nos pasa de manera permanente; hay una apertura social desde siempre en la institución Cooperativa para contemplar la situación económica de cada uno de los usuarios, pero indudablemente que esto también va en desmedro de la institución y de las arcas financieras, porque nosotros a partir de este 1 de mayo, la energía que le consumimos a Camesa se paga con los valores de este nuevo cuadro tarifario”.

Finalmente, pidió a las familias que se inscriban en el registro porque hay mucha gente que no ha realizado el trámite y se refirió a las estadísticas de la ciudad: “Tenemos en Cooperativa Eléctrica el 48% de los usuarios que están en N1. No hace falta demasiado análisis; la mitad de la ciudad no tienen ingresos altos, entonces hay algo que está fallando porque en N1 quedarían incluidas aquellas personas que tienen ingresos mayores a tres y media canastas básicas: aproximadamente unos 670 mil pesos mensuales”.