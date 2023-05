Dacal conversó con Ahora Cero Radio y aseguró que son varios los factores que se suman para dar como resultado un panorama complejo: alquileres por las nubes y familias que no encuentran nada desocupado y a un precio razonable.

“Uno de los factores es el monto de la propiedad; de lo que tiene el inversor en alquiler y de la baja rentabilidad que puede sacarle. Segundo, que los sueldos no están acordes a cómo han ido evolucionando los precios; tercero que hay muy pocas propiedades en alquiler y hay una demanda muy grande, entonces, las propiedades que ya están alquiladas siguen siendo retenidas por los mismos inquilinos. Además, se suma que no hay mucha inversión: Antes había gente que compraba para alquilar; hoy ya no está ese rubro”, explicó Dacal.

Por otra parte, indicó que “la gente no encuentra un garante; entonces vienen a alquilar una propiedad pero no tienen garantía, entonces si sumamos un seguro, el monto se hace mucho más elevado y cada vez se complica más”.

¿Qué pasa con las viviendas ociosas o desocupadas?

Según explicó el corredor inmobiliario de la ciudad, las “casas que pueden llegar a estar ociosas, son aquellas que se quieren vender. Hay gente que lo que quiere es hacer caja, es decir, quiere venderla porque no le sirve el alquiler, entonces la propiedad que está ociosa es la propiedad que está a la venta”.

Antes la gente la alquilaba, dijo Dacal, pero ahora no le conviene y prefiere ponerla a la venta.

Por otra parte, opinó a título personal: “yo creo que un poquito los precios están inflados; porque estamos cerca de Buenos Aires, porque tenemos Carnaval, pero me parece que tiene que haber un sinceramiento de precios al no haber créditos. Entonces el mercado se cae”.

En cuanto al comportamiento de quien busca un lugar para alquilar, comprar o construir, Dacal señaló que “mucha gente busca un terreno para construir y no comprar en el casco urbano; entonces prefiere retirarse un poco del centro. Actualmente la explosión se está dando en Urquiza al Oeste por ejemplo; porque la gente en vez de comprar en el casco urbano con doscientos mil dólares y tenés que echarle un montón de plata arriba, cuando con 200 millones te hace flor de casa más retirada”.

“El poder adquisitivo de la gente no está llegando ni a poder hacer eso porque con un sueldo de empleado no se llega nunca a juntar; entonces el mercado inmobiliario se siente deteriorado por que tampoco se accede a un crédito; es complejo”, analizó.

Asimismo, contó que en Gualeguaychú “hay una la lista de espera para alquilar; son unas 100 familias anotadas esperando que entre algo para alquilar. También ha tenido una explosión el tema de las Facultades: vienen chicos de afuera a buscar departamentos o casas chicas, entonces se juntan dos o tres para alquilar. Esto pasa mucho en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay”.

¿Cuánto dinero necesito para alquilar?

Un departamento con un dormitorio, living y comedor de 50 a 60 metros cuadrados cuesta entre 40 y 50 mil pesos o más. Todo depende del estado del inmueble y de su ubicación.

“No es lo mismo un departamento o un monoambiente en las Torres en Avenida Parque, que un departamento chico en el casco urbano”, explicó Dacal.

Departamentos de tres ambientes pueden valer entre 80 a 90 mil pesos mensuales, lo que representa un verdadero gasto; sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de los salarios. En la ciudad son alrededor de 5000 las familias que necesitan vivienda y están inscriptas en diferentes planes como IAPV, Procrear o cooperativas municipales.

Una problemática que se hace sentir cada vez más, con una moneda que cuesta cada vez menos.