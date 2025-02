Matías Weigandt, carnicero de la ciudad contó en Ahora Cero Radio que en la actualidad la carne presenta un 27% de aumento y que un kilo de asado tiene un costo entre $11.500 y 13.500.

En relación a los motivos de la suba, Weigandt explicó que “desde mayo a diciembre la carne no subió un centavo, pero la media res tuvo suba en diciembre y se arrancó el año un 15% de aumento. A esto se suma la faltante de pasto para el engorde del ganado, lo que encarece los costos, más los gastos fijos que tenemos como negocio. A pesar de eso, ahora el consumo empezó a reactivar”.

Sobre esto último, el carnicero se mostró cauto y aclaró que se puede deber “al dinero que le queda a las personas tras las vacaciones”. No obstante, resaltó que “el 75% de los clientes son de la ciudad, y sólo un 25% corresponde a turismo, a diferencia de años anteriores”.

Según Weigandt, el 2024, fue uno de los peores años para su negocio, a tal punto que debió endeudarse y despedir empleados: “Nosotros sobrevivimos pero hubo negocios que no pudieron. Desde el 2016 que lo que gano en la temporada se se la doy a Cooperativa Eléctrica. Lo que sacamos en la temporada es para pagar la boleta de la luz. A nosotros no nos rinde el verano, nos sirve más el invierno porque no prendemos el aire acondicionado y los motores de las heladeras no están funcionando todo el tiempo, sino que cortan. Desde lo económico fue un año muy difícil, está en el top tres de los tres peores años de mi vida”.