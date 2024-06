Esta semana, en Gualeguaychú se vivió el desenlace de uno de los casos de abuso sexual a menores que más conmocionó a la comunidad: la Cámara de Casación de Concordia dejó firme la condena contra Oscar Irigoyen por haber violado a su hija. El caso llamó la atención porque el condenado fue, durante años, el garrapiñero que tenía su carrito ubicado en 25 de Mayo y España, en pleno centro, y que siempre llamó la atención con su tupido bigote y sus estrafalarios sombreros.

Además, esta semana se conoció el fallo en el caso Thelma Fardín que condenó por violación al actor Juan Darthés, y en este contexto Amnistía Internacional dio a conocer datos que se desprenden de la situación denunciada por la actriz contra quien era su compañero de elenco en la obra “Patito Feo” cuando ella tenía solo 16 años.

Entre la información que difundió la entidad, se conoció que “solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llegan a sentencias condenatorias. Este patrón se reitera en otros países de la región y en otros empeora, como en Chile y Ecuador que menos del 4% de las denuncias llegan a su condena; o en Guatemala y Brasil que la tasa de condena por violación sexual es solo del 1%”.

Sin embargo, cuando tomamos los datos a nivel local se ve hay un número más elevado que la media nacional: aproximadamente el 30% de los delitos de índole sexual obtiene una condena por parte de la Justicia Penal de Gualeguaychú. Es cierto que a simple vista denota que 7 de cada 10 denuncias quedan en la nada, pero al mismo tiempo remarca que la Justicia local es más efectiva que a la de gran parte del país.

Al respecto, el coordinador de Fiscales Lisandro Beherán habló la realidad que se vive en la ciudad e indicó que “en Gualeguaychú llegan a sentencia condenatoria aproximadamente el 30% de los casos de abuso sexual denunciados. Y no es que el 70% se desecha sino que en realidad tienen trámite que muchas veces se hace por proscripción u orfandad probatoria, o cuestiones relacionadas con el procedimiento pueden llegar a demorarse o incluso a no prosperar en algunos casos. Pero puede ser que incluso el 35% llegue a una sentencia condenatoria. Habría que hacer una auditoría importante, pero hoy en día es mucho porque lo que se está denunciando con respecto a décadas anteriores también es mucho. Hoy en día hay un volumen de ingresos de este tipo de denuncias de 1 a 50 con respecto a lo que era antes. Y no son cuestiones de actualidad sino hechos que ocurrieron hace muchos años y, como antes no se denunciaba, se denuncia ahora”.

La respuesta a esto se debe a que “en Entre Ríos hay un sistema procesal más expeditivo que en Buenos Aires, cuyo sistema es arcaico. Acá es más rápido”, manifestó Beherán.

A la hora de analizar los datos de manera micro, casi todos los casos son por abusos intrafamiliares y la mayoría ocurrieron mucho tiempo antes de que se haga la denuncia. Un porcentaje grande corresponde a menores de 18 años. “Estos últimos 5 años se ha denunciado muchos hechos de hace varios años e incluso décadas atrás. Muchos de estos casos son difíciles de traer a la actualidad. De todo esto hay dos fotos: La mala, esos números; y la buena que ahora se hace muchísimo más que antes”, agregó el fiscal.

Dispositivos locales que trabajan contra el abuso

Claudia Fiorotto expresó que desde del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Mayores solo acompañan a adultos que denuncian casos de abuso ya que para infancias y adolescencias la intervención le concierne a Anaf (Área de Niñez, Adolescencia y Familia) y Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

En cuanto a las herramientas que pueden brindar desde el área, mencionó que “primero se realiza una entrevista y contención desde el equipo y se le da el espacio para ver qué quiere hacer la persona. Siempre se respetan los procesos. La guiamos con la psicóloga del área y si desea consultar los aspectos legales, llamamos a la abogada”.

El dispositivo “Alas Desatadas” contiene a mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad.

Si bien no es común que lleguen denuncias de abuso sexual al espacio, algunos casos se dan: “Con que una persona se anime a hablar, a poner en palabras lo que sucedió en su infancia y que le resulta doloroso y difícil de superar, para nosotros ya es mucho”, apuntó.

Por otra parte, está la ONG “Rompiendo el Silencio” que brinda acompañamiento a personas que sufrieron abuso sexual en la infancia y la adolescencia. Al respecto, la presidenta de la organización Débora García señaló que desde trabajan en la concientización, prevención, difusión y apoyo de estos casos.

“Nosotros tenemos divididos los casos, y lo que hacemos es contener, les contamos cuales son las herramientas que tienen desde el Estado y la Justicia. Tenemos a la abogada Estela Esnaola con asesoramiento jurídico y el acompañamiento una vez que deciden judicializar. La mayoría de las veces es la primera vez que exteriorizan la situación, porque no confían en la Justicia. De hecho, son menos los casos que se denuncian”, señaló García.

No obstante, la referente aclaró que “tenemos muy buena relación con la Justicia local, se están formando en perspectiva de género todo el tiempo”.

Por otra parte, García manifestó que hace 5 años, los casos de abuso sexual que más llegaban a la ONG eran de mujeres. Sin embargo, en el último tiempo muchos hombres se animaron a contar sus experiencias de abuso en la infancia, por lo que en la actualidad, si bien las víctimas femeninas siguen siendo mayoría, la cantidad de casos en ambos géneros se ha equilibrado bastante.

En este sentido, el miércoles 19 de junio a las 18 horas se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad un conversatorio sobre “Violencia sexual, la salud mental en las infancias y adolescencias” en donde se brindará información sobre la temática.

La violencia de género y la línea 144

Otro de los datos que difundió Amnistía Internacional esta semana es que la noche que la actriz Thelma Fardín hizo pública la violación que sufrió cuando tenía 16 años, las llamadas al 102, número para denunciar vulneraciones en la infancia aumentaron 1200%, mientras que las comunicaciones al 144 crecieron un 123%.

Según el coordinador de fiscales, Lisandro Beherán algunas veces son notificados por la línea 102, pero salvo en urgencias todo se hace a través del protocolo de infancia por medio de escuelas, organizaciones de salud, Copnaf o defensoría.

Lo que respecta al 144, la fiscal de género Carolina Costa manifestó que “desde la creación de la Fiscalía no hubieron intervenciones por inicio o comunicación desde la línea 144. Entiendo que en ciudades más chicas como la nuestra la comunicación es más directa y se hace directamente al 101 o 911. Sin perjuicio de ello, en caso de una situación puesta en conocimiento a través de manera indirecta como podría ser, a través de un llamado telefónico, podríamos acudir nosotros mismos al lugar junto con la Policía o en su caso el Delegado judicial, para localizar a la víctima y entrevistarla. Y si relata una situación de amenazas o lesiones, por ejemplo, entiendo que están dados los supuestos para que se soliciten las medidas de protección de acuerdo a los postulados del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención de Belém Do Pará y la Ley 26.485, donde ordena a los operadores de justicia arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, y pedir medidas de protección como puede ser la prohibición de contacto, la exclusión del victimario o directamente la detención”.

A través de la página oficial de la línea 144 se informa que de enero a septiembre de 2022, se realizaron 189 comunicaciones desde Entre Ríos. Una empleada de la línea contó a Ahora ElDía que “se trata de una vía de comunicación que trabaja las 24 horas, los 365 días de año, es gratuita y federal. Efectivamente, recibimos llamadas de todas las provincias del país desde el momento de su creación con la sanción de la ley 26.485, que dispone la implementación de este dispositivo y se crea en 2013, momento desde el que funciona de manera ininterrumpida hasta el presente. En 2019, cuando se crea el ahora ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasa a estar bajo esa órbita y se amplía el dispositivo en cuanto a la cantidad de profesionales disponibles durante las distintas guardias y capacitaciones constantes, nuevos convenios con otras líneas y organismos para poder potenciar el abordaje integral de las violencias”.

Ahora bien, “la línea no recibe denuncias, lo que sí se hace es una asistencia y derivaciones abordando todas las problemáticas de personas que estén en alguna situación de violencia por cuestiones de género. En principio se brinda una escucha activa, y de identifica cuál es la demanda de la persona para armar en conjunto una estrategia, que muchas veces está vinculada a la denuncia pero en muchos otros casos no. Con lo que trabajamos fuerte son con los dispositivos territoriales, la línea 144 tiene una guía de recursos actualizada porque semanalmente hay un equipo que se encarga de hacer un relevamiento de todos los espacios que abordan esta temática para que, quienes atendemos llamadas, tengamos al información al día y podamos brindar a las personas que se comunican, los dispositivos específicos en sus territorios, porque para hacer un acompañamiento en el tiempo lo que hacemos es referirles estos lugares. Con quienes más trabajamos son con las Áreas de Género locales, las comisarías de la mujer, todos los organismos que pueden brindar patrocinio jurídico y, a nivel nacional tenemos convenios con distintas líneas como la 102 cuando identificamos abuso sexual infantil para que puedan intervenir. En caso de que identifiquemos situaciones de riesgo, lo que hacemos con el consentimiento de la persona, es pasar ese caso al equipo de acompañamiento integral que se comunica con la víctima y, en caso de ser necesario, con otros organismos intervinientes”, detalló.

En este punto, es necesario dejar en claro que el hecho de que la Fiscalía de Género no haya recibido ninguna derivación de la línea 144 de forma directa, no quiere decir que las gualeguaychuenses no se hayan comunicado por esta vía y, que a través de la asesoría de las profesionales pudieran acceder a la Justicia. De ahí, la importancia de que sigan existiendo los diferentes dispositivos para combatir la violencia de género a lo largo y ancho del país.