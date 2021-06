En Gualeguaychú, sólo 1 de cada 10 docentes no se presentó a dar clases

"Tenemos arriba del 90% de presencialidad en el departamento Gualeguaychú, así que los docentes han estado acompañando", aseguró la directora de la Departamental de Escuelas Marta Irazábal.

En diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1), la funcionaria aseveró que "hay un DNU del gobernador y una resolución del CGE que hay que cumplirla", y explicó que "lo que dicen es que aquellos que no acaten dar clases presenciales, tendrán falta injustificada".

Acerca de la postura de los gremios, aclaró que "yo tengo dialogo permanente con todos los sectores y cada cual defiende lo suyo". A su vez, consideró que "los fundamentos ya no son tan válidos", al fundamentar que "frío hemos tenido siempre, el hecho de tener que ventilar es una circunstancia, hay que ir abrigados. Si estamos reclamando a Desarrollo Social que nos permita darle una copa de leche a los chicos para que cada uno tenga su merienda", reveló.

marta

Sobre los recursos para que saniticen las escuelas, aseveró que "ya se enviaron las partidas de junio, así que están al día, en todas las escuelas están los protocolos como corresponden".

La vacunación

Acerca de la inmunización al personal docente y no docente de los establecimientos educativos, Irazábal afirmó que "la gran mayoría ha accedido a vacunarse, sabemos que con algún recibo o alguna constancia se presentan espontáneamente y son vacunados o se les da turno".

Además, destacó que "ya debemos estar cerca del 80% de los docentes vacunados. En general no hay inconvenientes y se hace con una rapidez extraordinaria".

Con respecto a quienes no quieran vacunarse, informó que "hay una circular que sacó el gobierno por la cual se exige que quienes no estén vacunados presenten una declaración jurada que expliciten porque no han querido".