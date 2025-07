El sueño de la casa propia sigue siendo una demanda permanente en la ciudad. Con los vaivenes económicos, cambios de gobierno y falta de políticas habitacionales de largo plazo, las condiciones para acceder a una vivienda son realmente muy complejas.

Con el atraso cambiario, construir se ha vuelto muy costoso en dólares y los precios de las viviendas tampoco han bajado, por lo cual recurrir a un crédito o a un sorteo del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) se ha vuelto prácticamente la única alternativa de muchos gualeguaychuenses.

Al respecto, el director la Regional Sur de IAPV Pablo Echandi consideró: “La casa propia, además de la vida, te cambia la economía también. Hoy hay familias que pagan $500.000 de alquiler y tienen el sueldo de un millón, entonces es fundamental. Sabemos que es complejo porque es caro construir una vivienda, pero no imposible, hay que poner todos los recursos económicos y humanos posibles”.

El funcionario explicó a Ahora ElDía que la demanda de viviendas en la ciudad “es indescifrable, porque hay 12.000, pero el último dato de inscriptos son 600. Habría que reiniciar todas las inscripciones porque hay personas que solucionaron su problema habitacional y nunca pasaron por IAPV para borrarse. Se estima que la demanda de viviendas de no propietarios está en el orden de entre 4.000 y 5.000”.

Además, añadió que la cantidad de anotados para los créditos fueron unos 100 en el Departamento, pero aclaró que “no es un indicador de demanda porque sólo podían anotarse los que contaban con terreno propio escriturado a su nombre”.

Acerca de los planes de vivienda que actualmente se están desarrollando en la ciudad, Echandi contó: “Se comenzó la construcción de las 42 viviendas en el barrio Curita Gaucho, el avance de obra el primer mes es muy poco, hasta que la empresa se reacomode, pero en el corto plazo se va a ver un gran movimiento. Tienen un plazo de obra de 16 meses. Además, hay otras 37 casas que eran de un plan nacional de 124, que la Provincia se terminó haciendo cargo y se llegó a un acuerdo para construirlas. Para que los vecinos puedan acceder a las mismas, se pueden inscribir en la página de IAPV, sino acercarse a las oficinas y los ayudamos para que nadie quede afuera. Estas viviendas se van a entregar por sorteo, en el cual nadie tiene prioridad, siempre recomendamos que se reinscriban una vez al año. Son terrenos de más de 200 metros cuadrados, las casas son de una planta y tienen dos habitaciones, cocina-comedor y baño”.

Mientras que acerca de las viviendas que se iban a realizar en el ex predio del gas, Echandi adelantó: “Ese proyecto en ese lugar en particular ha quedado céntrico, me parece que hay que reflotarlo, es un muy lindo plan. Vamos a ver qué podemos gestionar con el Presidente del IAPV. Nación ha incumplido con los planes, entonces nosotros no podemos intervenir porque hay conflictos de partes. En los que se logra llegar a acuerdo, avanzamos”.

Los créditos para el acceso a la vivienda

Producto de la paralización de todos los planes nacionales, la Provincia además de intentar reflotar lentamente alguno de ellos, ha lanzado créditos para que sean los vecinos con terreno propio quienes puedan avanzar con la construcción de su casa o su ampliación.

Sobre ello, Echandi confirmó: “En la regional Gualeguaychú hay más de 30 créditos en marcha y dos de ellos ya están listos, con el terreno verificado y toda la documentación pertinente, ya están a días de empezar a recibir los fondos. Eso tiene toda una revisión de la Provincia para habilitar los desembolsos, algunos no cumplieron con la entrega de la documentación así que hay personas que quedaron fuera del sorteo de ‘Ahora tu Hogar’ que deben estar atentas, ya que, a corto plazo, es posible que se haga un nuevo sorteo”.

Acerca de estos créditos personales, destacó: “No sólo son para construcción, sino para ampliación y reformas. Se financia hasta el 80% de la obra. Son UVI, un préstamo hipotecario cuyo monto y cuotas se expresan en Unidades de Vivienda (UVI), una unidad de medida creada para proteger los préstamos de la inflación, ajustándose diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que a su vez se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No son UVA que tenían interés y generaron complicaciones. Entregamos 46.000 UVI y recibimos lo mismo, por eso son beneficiosos”.

En cuanto a los requisitos que pide el IAPV, es necesario actualizar los datos de la inscripción en el Registro de Demanda durante los últimos 12 meses. Además, poseer Documento Nacional de Identidad o ser nacionalizado/a; ser mayor de edad (18 años), o emancipado judicialmente; no ser deudor alimentario, según certificación emitida por Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos; constituir grupo familiar, el que podrá estar conformado por: Matrimonio; Uniones convivenciales, acreditadas por Acta de Unión Convivencial expedida por el Registro Civil; Pareja de personas unidas por lazos consensuales (convivientes), con hijo o menor a cargo bajo Tenencia con Sentencia Judicial, figuras legales posibles; Personas embarazadas de seis (6) meses certificado por un profesional médico; Dos o más personas unidas por lazos consanguíneos en líneas ascendentes o descendentes en primer grado, en convivencia (madre-hijo/a o padre-hijo/a); Dos o más personas convivientes, unidas por lazos consanguíneos, colaterales de Primer Grado -hermanos- y que al menos dos sean mayores de 50 años de edad; no podrán haber sido beneficiarios de algún programa estatal de la vivienda, Nacional, Provincial o Municipal u otra asistencia promovida por el Estado; contar con ingresos formales de dos (2) a ocho (8) salarios mínimos; ningún integrante del grupo familiar podrá ser propietario de otro bien inmueble de valor equivalente o mayor al valor del crédito solicitado; ningún integrante del grupo familiar podrá haber sido titular de un bien inmueble por el plazo de 2 años anteriores contados a partir de la fecha del sorteo; para empleados en relación de dependencia se considerará situación de revista de Planta Permanente o Contratos de Servicio, con una antigüedad mínima de 1 año; para trabajadores independientes o autónomos, se requerirá la inscripción al monotributo con una antigüedad mínima requerida de 1 año en la categoría que comprenda el monto de ingreso mínimo requerido y último tres pagos; el grupo familiar deberá residir en la localidad donde se ubica el terreno propuesto para construir la vivienda o en su radio de influencia o que desarrolle su actividad laboral en la misma localidad y no se haya podido establecer; y contar con Escritura o Copia simple del Inmueble a nombre del Grupo familiar postulante.

Respecto al financiamiento del programa, el IAPV financiará hasta el 80% del costo de la obra. Los tipos de viviendas (proyectos) para construcción pueden ser monoambiente: Inversión de 26.400 UVI (Superficie Mínima. 30m2 – Máxima. 35 m2); 1 dormitorio: Inversión de 36.400 UVI; Superficie Mínima. 40m2 – Max. 52m2; y 2 dormitorios Inversión de 46.000 UVI Superficie Mínima. 55m2 – Max. 70m2.

El financiamiento para ampliación será de hasta 20.000 UVIs y para refacción/mejora, de hasta 10.000 UVIs.

Sobre la forma de pago, la cuota del crédito de construcción no podrá superar el 20% de los ingresos familiares, con un plazo máximo de hasta 300 cuotas en UVIs, sin intereses; mientras que la cuota del crédito para ampliación o reforma, no puede superar el 20% de los ingresos familiares, con un plazo máximo de hasta 60 cuotas en UVIs, sin intereses.