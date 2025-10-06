VIDEO
En Instagram, Milei muestra cómo prepara su show junto a Benegas Lynch
El presidente realizó "un vivo" en su Instagram para compartir imágenes de los preparativos de su show musical en el Movistar Arena.
En el Movistar Arena, Javier Milei presentará su libro y cantará con "La banda presidencial". El candidato a Senador en Entre Ríos, Benegas Lynch, es el guitarrista.
Javier Milei realizó un vivo en Instagram previo a la prueba de sonido en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro “La construcción del milagro” este lunes 6 de octubre. El evento se realizará luego del estallido político protagonizado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, cuestionado por su vínculo con Fred Machado.
Durante la transmisión, el mandatario brindó detalles del show, confirmando que cantará en vivo junto a "La Banda del Presidente" y mostró cómo será la estructura del escenario "esto se está poniendo bueno, divertido", adelantó. Posteriormente, cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".
El show marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.
El ensayo previo junto a Lilia Lemoine y su banda
Durante la jornada previa, Milei ensayó junto a su banda presidencial y la diputada Lilia Lemoine, quien participará en los coros. El grupo está integrado por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli.
Milei junto a su banda presidencial.
La imagen del ensayo fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y rápidamente se viralizó. Luego, el Presidente reposteó la foto con el mensaje: “Vení, probá la banda”, una frase interpretada como un guiño económico en referencia a las “bandas cambiarias”.