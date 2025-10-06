En el Movistar Arena, Javier Milei presentará su libro y cantará con "La banda presidencial". El candidato a Senador en Entre Ríos, Benegas Lynch, es el guitarrista.



Javier Milei realizó un vivo en Instagram previo a la prueba de sonido en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro “La construcción del milagro” este lunes 6 de octubre. El evento se realizará luego del estallido político protagonizado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, cuestionado por su vínculo con Fred Machado.

Durante la transmisión, el mandatario brindó detalles del show, confirmando que cantará en vivo junto a "La Banda del Presidente" y mostró cómo será la estructura del escenario "esto se está poniendo bueno, divertido", adelantó. Posteriormente, cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".

El show marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.

El ensayo previo junto a Lilia Lemoine y su banda

Durante la jornada previa, Milei ensayó junto a su banda presidencial y la diputada Lilia Lemoine, quien participará en los coros. El grupo está integrado por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli.

Milei junto a su banda presidencial.

La imagen del ensayo fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y rápidamente se viralizó. Luego, el Presidente reposteó la foto con el mensaje: “Vení, probá la banda”, una frase interpretada como un guiño económico en referencia a las “bandas cambiarias”.



