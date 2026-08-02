Desde el Municipio dieron a conocer que a lo largo de julio la Clínica Deportiva Municipal realizó evaluaciones físicas a 100 deportistas locales, abarcando un rango etario que fue desde los 6 hasta los 80 años. “La iniciativa, coordinada por la Dirección de Deportes, busca garantizar la práctica deportiva segura a través de un circuito de controles clínicos, intervenciones de enfermería y educación preventiva”, señalaron.

Las evaluaciones atendieron a deportistas pertenecientes a 17 disciplinas, entre las que se encuentran fútbol, básquet, vóley, hockey, natación, atletismo, patín, pádel y newcom, entre otras. El circuito incluyó mediciones antropométricas de peso y talla, control de signos vitales, pruebas de coordinación motriz, test de agudeza visual y la realización de electrocardiogramas. Asimismo, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, el equipo emitió pedidos para análisis de laboratorio y realizó derivaciones específicas a especialidades como odontología, nutrición u oftalmología.

En paralelo a la atención clínica, el servicio integró espacios de educación sanitaria. Durante los controles se procedió a la revisión y actualización del carnet de vacunación, junto con talleres informativos sobre el cuidado de la salud bucal y la prevención de infecciones de transmisión sexual dirigidos a adolescentes.

Según indicaron desde la Municipalidad, para acompañar la demanda comunitaria y optimizar la atención de la red local, el servicio actualiza sus días y horarios de funcionamiento:

Lunes

- Enfermería, de 13 a 20 horas

- Atención médica, de 17 a 20 horas

Martes

- Enfermería, de 8 a 13 horas

Miércoles

- Enfermería, de 13 a 20 horas

- Atención médica, de 17 a 20 horas

Jueves

- Enfermería, de 8 a 13 horas

Viernes

- Enfermería, de 13 a 19 horas

“Los turnos individuales deberán solicitarse a través de la plataforma Guale Activa, disponible en https://activa.gualeguaychu.gov.ar, donde cada persona podrá seleccionar el día y el horario de atención. También podrán gestionarse de manera presencial los martes y jueves, de 8 a 13, en la Clínica Deportiva Municipal, ubicada en Urquiza 1066, planta baja. Para realizar el trámite será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad”, recordaron.