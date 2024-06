El 13 de marzo pasado, la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticuló una organización criminal que se dedicaba a la venta de drogas en Gualeguaychú y en distintos penales de la provincia.

Todo esto fue resultado de un megaoperativo que consistió en siete allanamientos realizados en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires y del cual participaron 60 efectivos. Pero también de las intensas tareas de investigación encabezada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri.

Fue tras este trabajo que se pudo seguir la pista de una banda que trasladaba drogas desde Buenos Aires para distribuirla en Entre Ríos. Una vez que se hubo determinado todos los eslabones de la cadena delictiva, el magistrado ordenó siete allanamientos que fueron realizados en distintos domicilios de Gualeguaychú y en la localidad bonaerense de Berazategui.

Como resultado de las requisas, cinco hombres y una mujer quedaron detenidos. Uno de ellos, encargado de transportar los estupefacientes desde la provincia de Buenos Aires hasta Gualeguaychú, fue arrestado en la vía pública.

En los allanamientos se descubrió, además, una cantidad significativa de marihuana, numerosas dosis de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, celulares de interés para la causa y dos automóviles. En total, el valor de lo incautado fue de 24 millones de pesos.

Finalmente, cuatro meses después, la Justicia Federal decidió que el mes que viene se elevará a juicio esta causa, por lo que serán juzgados en su grado de responsabilidad los cinco detenidos que están con prisión preventiva desde marzo pasado.

La elevación a juicio significa dirigir a una autoridad competente o superior las actuaciones realizadas o elementos de convicción existentes, para que conozca, dilucide y resuelva las pretensiones penales o civiles de las partes.

“Fue una causa muy importante, ya que desarticulamos la banda y hubo detenciones, pero también habíamos levantado alrededor de 25 millones de dólares. Luego de eso, las defensas apelaron, pero todo fue conformado por la Cámara. Así que se está elevando al Tribunal Oral, por lo que se van a juzgar a estas seis personas”, sostuvo el juez Hernán Viri en declaraciones a Ahora ElDía.

La importancia del contragolpe económico

Más allá de los arrestos y detenciones, de las confiscaciones de drogas ilegales y los secuestros de armas, cuando la Justicia no investiga el modo en que se financian las bandas de narcotraficantes posiblemente no logre combatir a esta organización criminal.

Son entonces como delitos como el de lavado de activos –que consiste en dar una apariencia de origen legítimo a bienes o dinero que en realidad son productos o ganancias de delitos graves, como el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo– cobran vital importancia a la hora de combatir el narcotráfico.

“Además de todos los operativos y allanamientos, lo que ordeno siempre es investigar la parte económica. Entonces, hacemos por cada causa, como si fuera en espejo, una causa de lavado. Por ahí, todo esto último no sale en los medios porque lo más importante yo entiendo que es la espectacularidad del allanamiento, la detención y el secuestro de drogas. Pero si no abordamos el tema del lavado y el financiamiento, no podés considerar que la banda quedó desbaratada”, explicó Viri al respecto de esta labor.

De hecho, las tareas investigativas para dar con el financiamiento de la organización delictiva muchas veces es diez veces más ardua que las pesquisas hechas para proceder con acciones concretas contra el narcotráfico, como podría ser el megaoperativo realizado en marzo pasado con la causa “Corso a contramano”.

“Es la confiscación de los activos y los bienes, el golpe económico, el que indica que realmente terminaste de desbaratar una organización ilícita. O sea, no se pueden recuperar, y si no tienen un auxilio económico o un resto económico, no pueden volver a operar. Hay que pegar donde más duele, porque si vos le dejas la plata, los autos y toda la cuestión económica reclutan otra gente y vuelven a operar otra vez”, amplió.

Lo cierto es que congelar cuentas y bienes en paralelo a la causa judicial que investiga el hecho penal en sí impide que las bandas narco sobrevivan, por ejemplo, a través de la distribución del dinero ilegal con familiares, empresas fantasma o testaferros.

“El origen de todos esos activos y ese dinero está mucho más escondido, está mucho más en la sombra. Por eso es ahí donde muchas veces te tenés que meter, y te encontrás de pronto con redes que llegan inclusive al exterior, porque muchas veces la plata viene desde afuera, entonces ahí es donde empiezan las investigaciones”, manifestó el Juez Federal de Gualeguaychú.

“Ya secuestrándole todos los automóviles, el dinero y demás los deja, por lo menos, heridos. Yo nunca les dejo ni automóviles, ni móviles, ni computadoras, ni nada. Desbaratar es desbaratar, y para hacerlo hay que realizarlo de manera completa”, concluyó el magistrado.