El empleo formal volvió a caer en julio: según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 9.085 asalariados perdieron su puesto en el mes. Con ese resultado, la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 asciende a 370.343 asalariados registrados. En el sector privado, además, ya son 14 meses seguidos de retroceso, y julio fue el mes de mayor destrucción desde noviembre del año pasado.

Según el análisis de los datos que realizó el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma Luis Campos, en el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La fase actual de pérdida de empleo privado registrado tiene, además, una magnitud comparable a la de los últimos dos años del gobierno de Cambiemos (2018-2019). La diferencia es el contexto: entonces el sector público funcionaba como amortiguador, y ahora no.

El deterioro no distingue entre las ramas que el modelo económico presenta como motores. En el último año, minería y petróleo e intermediación financiera destruyeron empleo formal. Agro y pesca tuvieron una suba marginal. Industria y comercio, en cambio, registraron fuertes caídas.

El mapa territorial es todavía más desparejo. Desde el inicio de la gestión de LLA, el empleo formal solo creció en Neuquén y Río Negro, que sumaron 16.723 trabajadores entre ambas. En las 22 jurisdicciones restantes perdieron su puesto casi 285.000.

Sector público y casas particulares

En julio el empleo en el sector público creció de manera considerable, pero el propio análisis advierte que podría tratarse de un efecto metodológico: había caído con fuerza en junio y en julio recuperó todo ese deterioro. En la comparación con noviembre de 2023, acumula un retroceso de 2,5%, muy por debajo del que registra el sector privado.

En casas particulares el empleo formal también bajó en julio. La tendencia general, sin embargo, parece haberse estabilizado en los niveles de principios de 2025, tras una caída muy fuerte en los cinco años anteriores.

Salarios estancados

Por otra parte, el salario real relevado por el SIPA perdió un par de décimas frente a la inflación en julio. Desde marzo se mantiene en niveles similares a los de noviembre de 2023, y el análisis no encuentra razones para que repunte en el corto plazo.

Los indicadores de agosto tampoco anticipan un cambio. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una caída marginal en ese mes y, por lo pronto, no hay ninguna señal de que el empleo formal vaya a recuperarse. La incógnita que queda abierta es hasta cuándo resisten las modalidades de empleo que funcionaron como refugio frente a la pérdida de puestos asalariados registrados, y si algunas ya empezaron a agotarse.