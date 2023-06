La directora ejecutiva de ANSES , Fernanda Raverta, junto con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, entregaron resoluciones a nuevos jubilados de la provincia, donde la titular del organismo informó que "a partir de junio, más de 40.600 personas comenzarán a cobrar su primer haber con el calendario de pagos habitual".



"Muchos compatriotas llegaron a la edad de jubilarse con la angustia de no tener la certeza de si podrían hacerlo porque sus patrones y empleadores no les realizaron los aportes en tiempo y forma. Sin embargo, nosotros creemos en el esfuerzo que hizo cada argentina y cada argentino, por eso, gracias a esta ley, hoy La Rioja tiene hoy 262 nuevas jubiladas y jubilados, que además de cobrar sus haberes van a tener cobertura de salud con PAMI, medicamentos gratuitos, acceso al crédito. Además, es un nuevo tiempo que empieza y que viene acompañado de deseos nuevos, y desde el Estado queremos acompañar esos proyectos y ese deseo", agregó Raverta.



El plan de pago posibilita que 800.000 argentinos que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con 30 años de aportes regularicen su situación y accedan a la jubilación. Al día de hoy, 130.000 iniciaron el trámite en las oficinas de ANSES.



Para iniciar la gestión, la persona debe solicitar un turno en www.anses.gob.ar , Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento.



Asimismo, en las localidades en donde hay más demanda de turnos para iniciar los trámites, ANSES abre sus oficinas los días sábado.