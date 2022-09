Desde hace un tiempo, un grupo de referentes del sector opositor, se ha mostrado en acciones conjuntas, reuniones y al momento de declarar, han ratificado ese buen entendimiento que les ha permitido avanzar sobre diferentes cuestiones sin mencionar todavía potenciales candidaturas.

Osvaldo Fernández, referente del GEN y ex candidato a intendente hace ya más de 20 años, expresó a AHORA ElDia que “desde hace mucho tiempo que estamos trabajando en forma conjunta con Pablo Echandi, Francisco Álvarez y Diego Esnaola sobre distintas propuestas, fortaleciendo el espacio y entendiendo que de esta forma es la que debemos fortalecer el espacio como para poder presentarnos como una propuesta en las elecciones. Tenemos muchas coincidencias, hay puntos de vista en los que no estamos todos de acuerdo, pero siempre hemos trabajado en el marco del respeto de cada opinión y creo que vamos por un buen camino”.

Asimismo, Fernández sostuvo que “no hemos hablado de candidaturas por el momento, todos tenemos nuestra intención y en su momento se evaluarán cuáles son las mejores alternativas para poder presentarle a la gente. Por ahora seguimos trabajando, ya habrá tiempo de hablar de candidatos”.

Diego Esnaola es referente del PRO y también ha expresado su intención de postularse como candidato a la intendencia, se manifestó en consonancia con Fernández sobre la cordialidad y la buena forma en la que se ha trabajado. “Hemos acordado trabajar en conjunto para poder fortalecer el espacio y presentarnos como una verdadera alternativa de gobierno”, expresó consultado por AHORA ElDia sobre la realidad del sector opositor. “La relación entre quienes hemos manifestado nuestro interés en poder candidatearnos a la intendencia ha sido siempre cordial, en el marco del respeto y entendiendo que juntos trabajaremos mejor y podremos sacar mejores conclusiones al momento de definir un candidato”.

El presidente de Nuevo Espacio en la ciudad, el abogado Francisco Álvarez también dialogó con AHORA ElDia y remarcó al igual que sus compañeros de espacio “el diálogo fluido y sincero que hemos mantenido en este tiempo, que nos ha permitido poder trabajar sobre varios temas que son comunes a nuestro interés. Naturalmente que a medida que se acerque el tiempo de definir cuestiones relacionadas a las potenciales candidaturas, tendremos que debatir y fundamentalmente la forma en que se definirán las mismas. Seguramente seremos parte de un proceso de internas, cosa que me parece natural”.

Por su parte, Pablo Echandi, otro de los referentes del PRO que ha manifestado su intención de postularse para la intendencia, coincidió en resaltar que “estamos trabajando dentro de un marco de cordialidad, sabiendo que necesitamos un cambio en la ciudad. Nadie ha puesto una posible intención personal por sobre el trabajo colectivo que estamos realizando”.

El concejal opositor sostuvo también que “entendimos todos que la forma es presentar una propuesta conjunta para poder ofrecer una alternativa sólida, bien pensada y con referentes importantes en la ciudad”.

También AHORA ElDia consultó al concejal Juan Ignacio Olano, referente del radicalismo, quien sostuvo que “la realidad de JXC Gualeguaychú hoy tiene que ser la unión, el respeto y principalmente tener claro que debemos construir un proyecto para nuestra ciudad y poder cambiar, a través de propuestas, el signo político de este pueblo de una vez por todas”.

Olano, que no habló de nombres, sino de un trabajo en conjunto, referenció que “nosotros queremos poner nuestras energías en cambiar el rumbo de la ciudad, ya que la misma tiene desafíos muy grandes de los cuales tenemos que hacernos cargo. Hay que pensar, por ejemplo, en cómo hacemos para que nuestra Gualeguaychú entre a los desafíos que demanda el siglo XXI con modernidad, con empleo y con más desarrollo”.

Un detalle importante de resaltar, es que todos los potenciales candidatos que se encuentran dentro del bloque de trabajo de Juntos por el Cambio apoyan la candidatura de Rogelio Frigerio como gobernador. De hecho, también resaltaron importante el hecho de que el actual diputado nacional haya mencionado que permitirá el pegado de candidatos junto a su potencial candidatura a gobernador, lo que alentaría la posibilidad de una interna dentro del sector opositor.

¿Y Davico?

Si bien los referentes opositores dentro de Juntos por el Cambio han sido claros sobre algunos temas, el nombre y la figura de Mauricio Davico suena desde la misma aparición de Rogelio Frigerio como precandidato a la gobernación.

Davico integró la lista de candidatos a diputados que encabezó Frigerio y ya dejó de ser un secreto a voces que el actual intendente de Pueblo Belgrano sería precandidato en la ciudad, dentro de su propio espacio de Nueva Generación, el partido vecinal que lo catapultó a la intendencia de la vecina localidad.

Si bien hace algún tiempo, Esnaola, Fernández, Echandi y Álvarez “marcaron la cancha” sobre la posible postulación de Davico, los tiempos han cambiado y, siempre dentro del marco de la cordialidad, coincidieron ante la pregunta de AHORA ElDia, que “todo aquel que quiera presentar su candidatura dentro de Juntos por el Cambio puede hacerlo, siempre y cuando sea dentro de lo que establece la ley y cumplir con lo que marca el acta constitutiva de Juntos por el Cambio”, tal cual expresó Osvaldo Fernández.

Davico también accedió a responder sobre su relación con el resto de los dirigentes de JxC. “Mi relación con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio es buena, al igual que con aquellos que han manifestado tener intenciones de ser precandidatos por el espacio y por otros espacios políticos. Hay cordialidad, tenemos buena relación”, dijo al respecto.

Finalmente, sobre si se considera “bendecido” por Rogelio Frigerio sobre una potencial candidatura, Davico sostuvo que “no me considero un candidato más, porque actualmente no soy candidato ni precandidato a nada. Estoy 100% abocado y ocupado en la gestión. En cuanto a Frigerio, la verdad es que no se me siento para nada apadrinado por él en ningún término. Mantengo una relación personal con Rogelio, que incluso excede las decisiones políticas, pero no siento que tenga cierto favoritismo hacia mi persona ni nada en particular”.