Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que presiden Marcelo López y Gabriela Lena, respectivamente, se reunieron este miércoles para inaugurar el debate de la reforma electoral presentada por el Poder Ejecutivo. Participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y otras autoridades de la cartera, representantes de partidos políticos y de universidades.

“Hoy empezamos a tratar de manera formal este proyecto de ley. Los representantes de todos los partidos políticos que tienen representación en Entre Ríos fueron invitados a brindar su opinión para que nosotros, los legisladores, los escuchemos y tomemos nota de sus sugerencias”, señaló el diputado López, quien mencionó que ya se recibieron aportes en los distintos foros de debate y es posible que se hagan otras en el marco de las comisiones.

Acerca de los principales puntos de la reforma, la diputada Lena indicó: “Se implementa la Boleta Única de Papel, pero no es solamente esto. También se define un sistema de financiamiento, se regula la publicidad de las campañas electorales, se da una fecha cierta de elecciones para que no pase lo que nos venía pasando, que no sabíamos cuándo íbamos a votar en la provincia, y se crea un propio organismo electoral”.

Los presidentes de las comisiones informaron que se realizarán varias reuniones, incluso fuera de la ciudad de Paraná, de manera tal que los ciudadanos de distintos puntos geográficos de la provincia puedan participar del debate sin necesidad de trasladarse. Está previsto que estas instancias se desarrollen en Concordia y en Gualeguaychú. Luego continuará el trabajo en la capital entrerriana, con el objetivo de llegar a dar tratamiento al proyecto en sesión durante octubre, según estimaron los legisladores.

Durante la reunión, el ministro Troncoso fue el encargado de presentar el proyecto del Ejecutivo. Luego, Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, expuso sobre las modificaciones previstas en la ley y las características de la Boleta Única de Papel propuesta.

Participaron también Fanny Maidana, directora de Reforma Política, y Abelardo del Prado, coordinador general del Ministerio de Gobierno y Trabajo. Además, autoridades de partidos políticos y representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Católica Argentina (UCA).

Fuente: APFDigital