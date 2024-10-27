Las noticias de detenidos por hurtos y robos simples en Gualeguaychú se repiten semana a semana y día a día, y hubo un muy marcado aumento en los últimos dos meses. De hecho, las estadísticas oficiales a las que accedió Ahora ElDía así lo reflejan: en septiembre hubo 66 detenciones; en agosto, 75; y en julio, 28, lo que da un total de 169. Es decir, que alguien es capturado por la policía por delitos contra la propiedad en Gualeguaychú cada 13 horas.

“Tenemos un índice de detenidos muy alto, lo cual refleja el buen trabajo del personal”, destacó al respecto el Jefe de la Policía Departamental Luis Báez, quien aseguró que ello “da cuenta que muchos delitos han sido esclarecidos con detenidos y/o con autor/es individualizados”.

Allí radica la importancia de realizar las denuncias correspondientes, ya que de los hurtos y robos que fueron alertados a la policía, un amplio porcentaje fue esclarecido.

En cuanto a los hechos denunciados, se producen dos cada día en Gualeguaychú durante los últimos tres meses, mientras que a lo largo de lo que va del año (de enero a septiembre) ese promedio se eleva a 2,5, ya que fueron 683 en 9 meses.

Acerca de ello, Báez sostuvo que “esos números reflejan los delitos de todo el departamento Gualeguaychú, y en comparación con años anteriores se refleja que los delitos contra la propiedad se mantienen en el tiempo, algunos meses con altas y otros meses con bajas”.

Hasta el momento, en 2024, el mes que más delitos denunciados contra la propiedad hubo fue en febrero con 94, seguido por marzo y junio con 93 cada uno. Sin embargo, años anteriores fueron otros los momentos de mayor inseguridad, por lo que no hay un patrón que se repita a lo largo del tiempo.

En cuanto a los detenidos ocurre lo mismo, este año el récord fue de 78 delincuentes capturados en febrero, seguido por agosto, cuando atraparon a 75.

La tendencia que si se puede observar con los números finales de 2022 y 2023 es que disminuyeron los delitos (de 964 a 794) y se incrementaron los detenidos (de 606 a 762). Al proyectar los números de 2024 en los 3 meses que restan computar, daría un aproximado de 900 denuncias, lo que significaría un aumento con respecto al año pasado.

Manos a la obra

Acerca de la solución para poder prevenir o esclarecer más hechos, el Jefe de la Policía reconoció que “desde ya que necesitaríamos más personal, mínimo unos 200 funcionarios, y más móviles, no solo para aumentar el parque automotor, sino también para recambiar los más viejos”.

Sobre las zonas más afectadas por episodios de inseguridad, Báez puntualizó que las zonas y comisarías con más demanda son las jurisdicciones de la Tercera, la Sexta y la Cuarta.

Finalmente, respecto a los últimos episodios ocurridos en el Camino de la Costa a comienzo de mes, cuando desvalijaron dos casas de esa zona, el Jefe Departamental aseguró que tomaron medidas en el asunto: “La zona estaba muy tranquila, hasta que de un momento a otro empezaron de nuevo y tuvimos que reforzar la presencia policial”.

Acerca de ello, el presidente interino de la comisión vecinal del Camino de la Costa, Celso Salvia, dijo a Ahora ElDía que “nosotros dependemos de la Comisaría Quinta, que nos atienden y escuchan ante cualquier necesidad que tenemos, pero ellos también están con una limitación muy grande de personal”.

Al propio Salvia le tocó vivir un episodio violento: “Tengo una casa al fondo, donde termina el camino y me la prendieron fuego. Es la casa en la que nací y me había criado”, lamentó y añadió que “hay otros vecinos a los que les han robado bombas sumergibles, pertenencias varias o máquinas de cortar pasto”.

Por otra parte, alertó a los habitantes de la zona acerca del modus operandi de los delincuentes: primero observan la zona y luego actúan en el momento más conveniente. “Hay quienes continuamente están mirando lo que va pasando en las viviendas de la zona, también cruzan canoas desde el otro lado del río con personas que sondean el barrio”, aseguró.

Finalmente, recalcó que los delincuentes aprovechan las zonas descampadas y las de pajonales y monte, las cuales que les permite cometer sus delitos sin ser vistos y esconderse. Por esto mismo, es fundamental un mejoramiento de las condiciones de calles y terrenos de la zona.

Un panorama que pone en alerta

Hay una realidad: la crisis económica pegó bajo la línea de flotación entre las personas más vulnerables. No por nada, una de las modalidades delictivas que más se ha visto en aumento durante los últimos meses son los cometidos en supermercados y lugares de venta de comida. Los reportes policiales dan cuenta de la cantidad de individuos que son atrapados robando o hurtando comida.

Al igual que ahora vive este flagelo el Camino de la Costa, a comienzo de septiembre la zona que sufría las olas de robo era el Barrio 338, donde las estadísticas indican que enero de este año hasta agosto se habían registrado 32 denuncias por delitos contra la propiedad, de los cuales 16, el 50%, ya fueron esclarecidos, inclusive con personas condenados por estos delitos y que actualmente purgan pena en la Unidad Penal Nº9 por reiteración de ilícitos o delitos graves.

Sin embargo, y tal y como adelantaron las autoridades policiales locales, se vive una imperante necesidad de más uniformados y móviles para poder cumplir mejor las tareas de seguridad y prevención del delito.

Por lo pronto, desde la Jefatura Departamental analizan los datos de este año y trabajan en que, en función de los mismos, optimizar sus recursos para que estos hechos delictivos no sigan en ascenso.