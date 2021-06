En la imagen hay 3 aviones de papel ocultos, ¿podes encontrarlos en 10 segundos?

Los desafíos virales de este tipo cada vez son más populares. Su presencia en las redes sociales son cada vez más frecuentes por lo que se incrementas los usuarios de las mismas que se dispones a enfrentarse a ellos para conocer sus habilidades.

En esta ocasión, hay un acertijo que tiene una complejidad superior. Hay que aclarar que no siempre son de este tipo. Pero el de hoy requiere una concentración mayor y no confiarse porque aunque aparenta ser sencillo, te aseguramos que no lo es.

En la siguiente imagen hay muchas cajas de leche. Las mismas son de color blanco y se encuentran esparcidas por toda la foto y están en diferentes colocaciones lo que dificultará la ilusión óptica.

Entre todas ellas, hay tres aviones de papel. Los cuales también son de color blanco pero están tan bien escondidos que a simple vista son prácticamente imposibles de encontrarlos.

Además, hay que tener en cuenta que el poco tiempo en el cual deben ser encontrados también harán su parte para que juegues este reto bajo presión. Así que, ¿Listos para este desafío? Adelante.

Imagen del reto

RETO1.jpg

Un consejo. No debes confiarte, está por demás decirte eso, seguro lo tienes más que claro. Creemos en ti y tus habilidades, pero nunca está de más decirte que será un verdadero desafío encontrar esos aviones de papel entre las cajas de leche.

Pero vamos, creemos que podes ser uno más de esos usuarios en redes que está felices por ser los pocos que pudieron dar con la respuesta del acertijo que te traemos a continuación.

Solución del reto

RETO2.jpg

Si llegaste a esta parte de la nota es porque ya observaste la imagen del acertijo viste cada detalle y utilizaste al máximo tu sentido visual. Pero ¿pudiste encontrar a los aviones de papel camuflados? ¿Lo hiciste en el tiempo establecido?

Si pudiste superarlo te felicitamos porque no son muchos los que pudieron superarlo. Por lo cual, ha quedado demostrado que tenes una vista entrenada para este tipo de desafíos virales.

Ahora bien, si no pudiste lograrlo, no te preocupes. En la imagen de acá abajo aparecen los lugares en donde estaban los aviones escondidos. A no desanimarse. Ya vendrán más desafíos de este más adelante.