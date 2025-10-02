Este jueves 2 de octubre, Plaza San Martín fue sede de una actividad organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, a través del programa municipal Corazón Activo, en el marco de la Semana del Corazón. La propuesta reunió a profesionales de la salud, estudiantes y vecinos, con el objetivo de promover el cuidado cardiovascular, la prevención y hábitos saludables.

Además, se llevó a cabo una capacitación en RCP y maniobra de Heimlich, a cargo del enfermero Luciano Gómez y profesionales de salud, en colaboración con estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto María Inés Elizalde. Los participantes pudieron aprender y practicar técnicas para actuar en casos de emergencia.

El profesor Luciano Filippi dictó una charla sobre los beneficios del ejercicio físico aeróbico y de fuerza en la prevención de enfermedades no transmisibles, como diabetes e hipertensión, aportando herramientas para incorporar la actividad física en la rutina diaria.

La actividad formó parte de la agenda de la Semana del Corazón, que incluyó simulacros, capacitaciones, jornadas de actividad física y la instalación de nuevos tótems con desfibriladores externos automáticos (DEA) en distintos puntos de la ciudad.