En vísperas del Día del Niño, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial recibió una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en el marco del Decreto N° 274/2019 de Lealtad Comercial.

Según advirtieron, el Squeezy Dumpling presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida.

Asimismo, el juguete presenta otras irregularidades: carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador ni incorpora las advertencias de seguridad en castellano. De la denuncia también surge que se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país.

Desde la Subsecretaría se está trabajando en el procedimiento para retirar el juguete del mercado. Además, se alertó a las autoridades provinciales para que lleven adelante las tareas de fiscalización correspondientes.

Con estas acciones se busca resguardar la salud de los consumidores, en particular la de los niños.