Un incendio afectó este sábado por la noche una vivienda ubicada en Moreno 71. El siniestro se registró apenas pasadas las 21 horas y demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Hasta el lugar acudió el móvil 38 del cuartel, cuyos integrantes constataron al arribar que el foco ígneo se encontraba en la cocina de la vivienda.

Tras controlar las llamas, los bomberos realizaron tareas de remoción de materiales y verificaron el área con una cámara térmica. Durante la inspección detectaron temperatura remanente en el cielorraso, por lo que llevaron adelante tareas de enfriamiento del sector mediante una línea de riego para evitar una posible reactivación del fuego.

Para las labores se utilizaron linternas, herramientas manuales, equipos de respiración autónoma (ERA) y motosierras. Finalmente, el incendio fue extinguido por completo y se evitó que las llamas se extendieran hacia otros sectores de la vivienda.

Por el momento no se informó sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio.