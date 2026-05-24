En la previa del Tedeum, la Iglesia le envió un mensaje al Gobierno y advirtió por la intolerancia: “Hay rechazo de todo el que piensa distinto”.

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que estará a cargo de la tradicional misa por el 25 de Mayo, alertó sobre las descalificaciones ante las opiniones divergentes.

Fue en la previa de la tradicional ceremonia religiosa, que se hará el lunes en la Catedral Metropolitana, en la que estarán el presidente Javier Milei con su gabinete pero no la vice, Victoria Villarruel, que no fue invitada por el Gobierno, lo que evidencia la rotura de relaciones con la titular del Senado. La funcionaria es, desde hace tiempo, muy crítica de la gestión presidencial.

García Cuerva expresó en la misa de hoy en la Catedral Metropolitana: “Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu. Es decir, por un lado, nos insiste San Pablo con la diversidad, y por otro lado, nos insiste con la comunión".

El Arzobispo de Buenos Aires alertó: “Creo que justamente son palabras muy actuales en el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario".

Aunque García Cuerva no hizo referencias directas se trata de un mensaje elíptico al Gobierno, luego de las múltiples descalificaciones del Presidente a la prensa y a dirigentes de la oposición, como el caso de la diputada nacional, Marcela Pagano, que denunció por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Fuente: TN