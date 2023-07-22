El astro argentino Lionel Messi cumplió en su debut soñado en Inter Miami, al decidir la victoria 2-1 sobre Cruz Azul de México con un tiro libre en la última pelota del partido que se disputó en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la Leagues Cup.



La palabra del 10 después del partido

“La verdad que fue un partido muy bueno, queríamos empezar así, dándole la victoria a esta gente, agradecer a todos los presentes. Era importante arrancar ganando y por suerte lo pudimos hacer al final y estoy muy contento”.

“Me quedó justo la última, intenté como lo hago siempre, tuve la suerte de que fue al arco y que el arquero no llegó. Una alegría enorme conseguir el primer triunfo. Es importante empezar a ganar por cómo venimos en la MLS, más allá de que es otro campeonato, es muy bueno para la confianza conseguir victorias”.

“Con Josef (Martínez) comentamos el partido, cómo se estaba dando el juego, los espacios que podíamos llegar a tener si entrabamos por cómo estaban parados ellos".

“En el segundo tiempo las más claras la tuvimos nosotros”.

“Muy contento de estar acá, es el lugar que elegimos con mi familia y estamos muy felices, agradecer nuevamente a la gente y ojalá nos siga acompañando durante todo el año”.

“Le dedico a Ian (Fray) que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo; viene de dos lesiones muy graves y tiene la mala suerte de volver pasar por una lesión que creemos que es grave nuevamente. Quiero mandarle mucha fuerza, es un chico muy joven que seguramente se va a recuperar y volverá a estar con nosotros otra vez y ojalá sea cuanto antes”.