En Larroque realizarán hisopados a las personas consideradas de mayor riesgo

Luego de la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en la ciudad de Larroque, el intendente Leonardo Hassell, junto al secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y al director de deportes, Nicolás Alem, brindaron una conferencia de prensa.

Se destaca de la charla con la prensa local, la confirmación de seguimientos estrictos de las 33 personas aisladas, como consecuencia del caso positivo y de la realización de hisopados, en primer lugar a las que se consideren con riesgo mayor.

El profesor Nicolás Alem indicó que “se han tomado medidas de manera preventiva, teniendo en cuenta que el lunes es feriado, son cuatro días hábiles, hasta el viernes 21 de agosto, en los que van a quedar suspendidas todas las actividades deportivas y culturales que se estaban realizando en la ciudad. Lo único que no se modifica son las caminatas, el running y el ciclismo, pero se suspende gimnasios, padel, academias de danzas y actividades recreativas en el Polideportivo”.

En tanto en los restaurantes queda suspendida la modalidad de atención sentados, para continuar trabajando de forma delivery. “Estas medidas son de carácter preventivo, siempre la dinámica de este Comité de Emergencia nos ha permitido ser optimistas, pero es cierto que todos los días tenemos que ir analizando la situación epidemiológica y lo que no queremos es llegar es tener que tomar medidas mucho más restrictivas, por eso queremos que las actividades que se dan en espacios cerrados, con un grupo importante de gente, deben ser momentáneamente suspendidas hasta que se desencadene este caso y si no aparecen nuevos”, informó Ortolano.

Hisopados

El facultativo anticipó la realización “de una pesquisa en la que vamos a ir a buscar algunos casos particulares, donde se van a realizar hisopados, aún en pacientes que no tengan síntomas, pero que consideramos pertinente, por la dinámica de este contagio en particular”.

También dijo que existe la particularidad de que las familias aisladas “tienen algún factor de riesgo en su núcleo familiar, por lo cual nos indica que debemos hacer una búsqueda activa antes que aparezcan los síntomas y tener monitoreos muchos más intensos”, aclarando que “esta medida se toma de forma preventiva, para evitar tener que tomar medidas más restrictivas a futuro”.

Se recordó también la prohibición de las reuniones sociales, de las medidas de seguridad e higiene y el uso obligatorio del barbijo en Larroque. Ortolano explicó que “esta situación no nos cambia el status epidemiológico, pero hemos visto que, por el número de contactos y por la dinámica con la cual se ha manejado este caso en particular, debemos tomar algunas medidas que quizá no hayamos tenido que tomar en otros aislamientos”.

Por su parte, el intendente Hassell informó que “hemos estado trabajando para llevarle tranquilidad a la población, ocupándonos de cada una de las situaciones que se han suscitado en localidad y por la particularidades de este caso”.

El mandatario explicó que “todas las acciones son coordinadas con las instituciones y los distintos estamentos del municipio para tomar estas medidas suspensivas por una semana y de algunas actividades. En simultáneo vamos a estar trabajando con los contactos estrechos y los que puedan aparecer, a través de un trabajo muy minucioso y responsable, haciendo lo que corresponde en cada situación”.

Acotó que, si bien se viene cumpliendo con las medidas, “lo que encontramos el fin de semana pasado, por lo que hemos tenido que llamar la atención, son situaciones de familias que no cumplen y ponen en riesgo al resto de la comunidad. Pedirles que seamos responsables y que estaremos controlando con policía y personal municipal, pero solos no alcanza, necesitamos dejar de lado la picardía, entendamos que ponemos en riesgo a nuestra familias”.

Hassel reconoció que “esto ha sido muy largo, pero ahora esta situación nos pone en alerta y hay que tomar medidas y mucha responsabilidad para lograr que se pueda controlar, porque los efectos, como ya lo hemos hablado, pueden generar otro tipos de restricciones para nuestra localidad”. “Es un alerta, pero confío en que vamos a seguir haciendo las cosas bien y si actuamos con responsabilidad, a partir de la semana que bien vamos a tener un panorama más preciso”.