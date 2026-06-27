Cada semana, el equipo de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, analiza el comportamiento de las enfermedades respiratorias en menores de 6 años a partir de los registros de las postas respiratorias distribuidas en las distintas regiones sanitarias.

De acuerdo con el relevamiento realizado en las 10 postas que funcionan en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, correspondiente al período comprendido entre el 12 de abril y el 20 de junio de 2026, se observa un nivel sostenido de consultas por patologías respiratorias. Además, en los últimos 15 días aumentaron las consultas, un fenómeno que se atribuye a las bajas temperaturas.

En total se registraron 8.425 consultas durante el período, de las cuales 2.597 correspondieron a infecciones respiratorias agudas bajas (bronquiolitis, síndrome bronquial obstructivo y neumonías) y unas 5.828 a patologías altas (anginas, cuadros de vía aérea superior y enfermedad tipo influenza, entre otras). Los informes también reflejan un leve incremento del uso de la internación abreviada (en un espacio que permite la observación y la estabilización de los pacientes por un periodo de entre 1 y 4 horas, evitando en muchos casos una internación prolongada) y señalan como principal factor de riesgo el humo de tabaco intradomiciliario.

Al respecto la directora de Salud Materno Infanto Juvenil de Entre Ríos, Georgina López, manifestó: "Contar con estos registros es sumamente importante para optimizar la gestión de los recursos y visibilizar que la consulta oportuna a los establecimientos del primer nivel de atención ante síntomas y signos como tos, fiebre, congestión o dificultad respiratoria, evita complicaciones en la primera infancia".

Como medidas de prevención de las enfermedades respiratorias, la profesional mencionó: "Ventilar los ambientes, lavarse frecuentemente las manos y evitar compartir objetos de uso personal como vasos, cubiertos o mates. También es importante cubrirse con el codo o con un pañuelo descartable al toser o estornudar, además de no automedicarse. Todo ello sumado al buen funcionamiento de los artefactos de calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono". Finalmente, señaló como factores protectores de estas patologías sostener la lactancia materna, evitar la exposición al humo de tabaco o cualquier dispositivo electrónico en todos los entornos y tener el carné de vacunación completo.

Circuito de atención

Desde la cartera sanitaria se recuerda que la primera consulta debe realizarse en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano. Allí, según la sintomatología y la valoración profesional, el equipo médico determina si amerita derivar a un Centro Regional de Referencia para realizar una internación abreviada o si el paciente debe ser ingresado a un hospital para recibir una asistencia de mayor complejidad.