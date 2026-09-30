El encuentro está programado para las 21, se llevará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, será controlado por el árbitro colombiano Jhon Ospina y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

El de este miércoles será el primer partido de la Selección Argentina luego de la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, en un encuentro que se definió recién en el tiempo extra.

El técnico Lionel Scaloni solo mantendría una incógnita en el 11 titular, que es la presencia de Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo.

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Por otra parte, se destacan las presencias de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales de la defensa. El último de ellos ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.

A su vez, Exequiel Palacios ocuparía el lugar de Enzo Fernández en la mitad de la cancha, mientras que Nicolás Paz también iría desde el comienzo con el objetivo de conectar con los dos delanteros, que serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Esta fecha FIFA de la Selección Argentina estará marcada por el retiro de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la "Albiceleste" el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental.

Bolivia, por su parte, arriba a este encuentro en un muy mal momento, ya que perdió contra Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y, a partir de allí, solo sufrió derrotas: 4-0 con Escocia y Argelia y 2-0 ante Paraguay.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional

Argentina - Bolivia

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Hora: 21. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: el director técnico aún no dio detalles sobre el posible 11 titular. DT: Oscar Villegas.

Fuente: Agencia NA