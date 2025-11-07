Accidentes y siniestros en calles y rutas de Entre Ríos se cobraron 109 vidas en lo que va del año, con mayor incidencia en motos, seguidas por autos, y una notable participación de varones, que son ocho de cada 10 víctimas fatales. Los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos contaron 103 fallecimientos desde enero hasta septiembre, último mes analizado por el organismo. Entre octubre y lo que va de noviembre se produjeron otras seis muertes.

El Observatorio perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad toma los datos cargados por los 18 Gabinetes de Accidentología Vial de la Policía provincial en el Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGISVI).

Según el reporte oficial, entre enero y septiembre se registraron en Entre Ríos 628 siniestros viales con personas involucradas, de los cuales 89 fueron fatales. Hubo 103 víctimas mortales en toda la provincia. El informe considera víctima fatal a toda persona que muere en el lugar del hecho o dentro de los 30 días posteriores a consecuencia de las lesiones. Además, se registraron 573 heridos graves.

En el último trimestre actualizado por el Observatorio, julio fue el mes con menor cantidad de siniestros fatales de todo el año (5), con seis víctimas. Agosto tuvo 12 accidentes fatales con 12 personas fallecidas y septiembre 11 siniestros letales con 14 muertes.

La distribución por departamento muestra que Paraná encabeza la lista anual con 15 siniestros fatales y 19 víctimas. Le siguen Gualeguaychú y Diamante, con 11 víctimas fatales cada uno. En el otro extremo, los departamentos Federal, Feliciano, Gualeguay y Nogoyá sufrieron una víctima en el año cada uno y son los que registraron menos siniestralidad fatal.

Respecto a las características de los hechos fatales, el 39% ocurrió en rutas nacionales, el 23% en rutas provinciales y el 19% en calles urbanas. El tipo de siniestro más frecuente fue la colisión entre vehículos, con 57 casos, seguido por salidas de calzada, vuelcos y choques.

La franja horaria no mostró grandes diferencias: el 51% de los siniestros fatales ocurrió durante el día y el 49% durante la noche. En cuanto a los días de la semana, el miércoles concentró el mayor porcentaje de hechos mortales (18%), seguido por el sábado (17%).

El perfil de las víctimas revela que la siniestralidad vial en Entre Ríos tiene un fuerte sesgo de género y afecta principalmente a personas jóvenes. El 85% de quienes fallecieron eran hombres y el grupo etario con mayor incidencia fue el de 25 a 34 años (22% del total). También se destacan los grupos de 45 a 54 años (16%), de 15 a 24, y de 35 a 44, ambos con el 15%.

Por tipo de usuario de la vía pública, los motociclistas constituyen el grupo más afectado, con el 34% de las víctimas fatales. Luego aparecen ocupantes de automóviles (29%), peatones (15%) y ocupantes de camionetas (13%). Los usuarios de transporte de carga, maquinaria y bicicletas representan porcentajes menores dentro del total analizado.

Al respecto, el responsable de la Agencia de Seguridad Esteban Izaguirre recordó dos siniestros fatales que se cobraron la vida de dos jóvenes de la ciudad: “Este año lamentablemente fallecieron dos chicos en motos, uno en el Parque Unzué y otro en la calle Chalup. Lo que uno ve en la vía pública y lo que trabajamos en prevención, es la relación directa con los conductores desaprensivos. Lo que nos está pasando es la circulación de motociclistas jóvenes de entre 16 y 25 años que transitan a altas velocidades y ponen en peligros sus vidas y las de terceros. Lo más peligroso que tenemos hoy en día son estas circunstancias”.

Izaguirre marcó que se está trabajando en conjunto con la provincia para evitar este tipo de circulación, específicamente en las sanciones que deberían tener estas conductas. “Apelamos a que interceda la justicia penal por desacato a la autoridad. Lo importante es acordar políticas viales para tratar que las personas que incurren en conductas que van contra las normas viales y de convivencia urbana tengan consecuencias más duras, sino no podemos revertir esta situación. Sin el accionar conjunto de la policía, el municipio, el juez de faltas y la justicia penal, estos chicos ven que se pueden burlar de nosotros y de toda la comunidad. Todas estas partes son importantes para tratar de resolver este tema. Tenemos que acordar políticas de tránsito, para poder impulsar y fortalecer el tema de la sanción en aquellas personas que incurren en contravenciones y delitos viales”, resalto.

Por otro lado, contó que se está haciendo una identificación individualizada de las personas que conducen de manera temeraria a través de sanciones anteriores y de cámaras. También destacó la importancia de la educación vial como pata fundamental para la prevención.

Seis muertes más

El informe oficial del Observatorio abarca hasta el último día de septiembre. Desde entonces se produjeron por lo menos seis fallecimientos más en rutas y calles de la provincia.

El 1° de octubre un hombre de 50 años murió atropellado en La Paz por un conductor que se dio a la fuga. El 12 de octubre un hombre de 33 años falleció en Concepción del Uruguay en una colisión contra un auto. La víctima chocó en una moto que le había robado minutos antes a un cadete. El 19 de octubre un hombre de 44 años perdió la vida en un choque contra un auto en la ruta provincial N° 2, cerca de Los Conquistadores (Federación). El 22 de octubre una joven de 15 años murió atropellada por una moto en el barrio Anacleto Medina de Paraná.

En la última semana murieron dos personas. Este miércoles por la madrugada falleció el conductor de un auto, de 28 años, que chocó de frente contra un camión en el acceso a Concepción del Uruguay. El mismo día por la noche un ciclista de 69 años murió atropellado por una camioneta en la ruta 11 cerca de Gualeguay.

Fuente: AHORA