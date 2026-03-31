Este martes, la Municipalidad de Gualeguaychú dio a conocer cifras correspondientes a los trabajos ejecutados por la Dirección de Obras Sanitarias durante el primer trimestre de 2026. Según precisaron a través de un comunicado, sólo en marzo, hubo un total de 431 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

“Del total de acciones concretadas, 128 correspondieron a la red de agua potable y 303 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación orientada a sostener el funcionamiento continuo de ambos servicios”, indicaron.

Y resaltaron: “Si se toma el número de intervenciones realizadas por Obras Sanitarias en lo que va del año, en total hubo 1.582 trabajos realizados en la red de agua y el sistema cloacal durante el primer trimestre de 2026”.

“En lo referido a la red de agua potable, durante marzo los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 14 oportunidades. A su vez, se resolvieron 23 pérdidas detectadas en calzada y otras 72 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias”, ampliaron.

En paralelo, el Municipio indicó que también “se efectuaron 18 recambios de componentes, entre ellos 12 vinculados al servicio de agua, tres al sistema cloacal y una llaves de paso, acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente”.

Por otra parte, en cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 303 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 158 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

Además, se realizaron 82 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

“El balance mensual incluye también 25 inspecciones en bocas de registro y 38 controles domiciliarios, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema”, concluyeron.