Durante junio de 2026, el Gobierno de Gualeguaychú continuó desarrollando un esquema sostenido de mantenimiento vial, orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana. A lo largo del mes se concretaron intervenciones específicas que permitieron reparar 98 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad, lo que determinó que el sexto mes del año haya sido el período de tiempo en el que se trabajó con mayor intensidad para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en 58 casos se aplicó asfalto, mientras que los restantes 40 requirieron hormigón.

En total, se pudo recomponer una superficie acumulada de 2.318,92 metros cuadrados de pavimento urbano durante junio. Sumados a los trabajos realizados en lo que va de 2026, en total se repararon 297 baches, el equivalente a una superficie de 5.635,2 metros cuadrados de pavimento urbano, y a más de 13 cuadras convencionales completas.

Para poder lograr estos números durante la primera mitad del año fueron claves dos factores: por un lado, el traslado y puesta en marcha de la Planta de Asfalto Municipal, emplazada ahora en el Parque Industrial Gualeguaychú, y la adquisición por parte de la gestión del intendente Mauricio Davico de maquinaria especializada para este tipo de labores, lo que permitió abrir más frentes de obras en simultáneo.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, se comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

El mantenimiento sistemático de calles cumple un rol central en la dinámica urbana de la gestión del intendente Mauricio Davico, ya que no solo se busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, sino que reduce riesgos, optimiza tiempos de traslado y protege inversiones previas en infraestructura.

En este sentido, cada bache reparado representa una acción concreta de cuidado del espacio común y una decisión técnica orientada a sostener una ciudad más segura, funcional y preparada para el uso cotidiano.

Cortes programados para la semana próxima

Debido a trabajos de bacheos y arreglos en la traza vial, entre el 13 y el 17 de julio se comenzará a trabajar de manera progresiva en las siguientes calles de Gualeguaychú:

• Seguí, entre Rodó y Cervantes

• Ángel Elías, entre San Juan e Ituzaingó

• Ángel Elías, entre Rodó y Guido Spano

• Smith y Guido Spano

• Nogoyá y J.J. Franco

• Nogoyá, entre Colombo y Rivadavia

• Bolívar, entre López y Planes y Pasteur

• Pasteur, entre San Martín y Bolívar

• Corrientes, entre Luis N. Palma y Urquiza

Esto significa que una vez que comiencen los trabajos en cada uno de los puntos quedará cortado, de manera completa o parcial, el tráfico vehicular hasta que los arreglos se asienten.

La duración de cada uno de los cortes, desde el comienzo de las labores hasta el curado final, se estima en alrededor de cinco días, pero el corte se podría extender en caso de lluvias o clima inestable.