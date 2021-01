En los primeros 15 días del 2021 se cometieron 13 femicidios

Varsky hizo referencia a que la violencia machista es evidentemente una cuestión estructural y aseguró: "El aislamiento implicó la convivencia obligatoria en el mismo espacio entre agresores y mujeres que se encuentran atravesando esas situaciones. Además, significó una mayor dificultad para los pedidos de ayuda".

“Para las mujeres víctimas de violencia la propia vivienda se convirtió en el espacio más peligroso. Según un análisis realizado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven" durante el año pasado al se registraron 298 femicidios, de los cuales 65,1% ocurrió en la casa de la víctima.

"En nuestro último registro nosotras tenemos que 54 de las víctimas, al menos, habían realizado una denuncia y 19 tenían medidas judiciales vigentes para evitar el acercamiento del hombre denunciado por violencia. Esto quiere decir que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad no pudieron proteger la vida de esas mujeres", comentó Lara Andres, integrante del Observatorio.

Al comienzo de la cuarentena se instrumentaron políticas para que las mujeres en situación de violencia fueran exceptuadas de las medidas de aislamiento en casos de fuerza mayor. En el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad señalaron que el Poder Judicial, los municipios y las oficinas gubernamentales adaptaron los dispositivos y los espacios de atención para poder intervenir y que las mujeres puedan acceder a esos servicios o a las áreas de denuncia. Al respecto, Varsky dijo: "Efectivamente vemos que varió la situación de los primeros meses del aislamiento en relación a los siguientes. Igualmente estaremos atentas y seguiremos trabajando sobre todo con todas las provincias".

Desde las organizaciones sociales se asegura que los obstáculos para las víctimas continúan en estos momentos en los que no rige una medida de aislamiento obligatorio, sino recomendaciones de distanciamiento social por la pandemia. "Si bien la mujer puede ir a hacer la denuncias con sus hijos sin que le puedan restringir el paso, sabemos que la realidad es otra. Es complejo el traslado, hay muchas oficinas en las que aún no hay atención presencial y la comunicación tiene que ser por vía telefónica o internet y no todas las mujeres tienen acceso", comentó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa de Encuentro.

Y agregó: "El mayor problema es que los femicidios se naturalicen, que cada muerte se vea como un número y no son números, son mujeres asesinadas y detrás de cada una de ellas están sus familias, sus hijos que quedan en total desprotección".

Para quienes trabajan en la protección de los derechos de las víctimas resulta importante remarcar que los femicidios no son solo cifras, sino que son mujeres a las que se les prohibió vivir y familias devastadas. Ese es el caso de la agente de policía Noelia Albornoz, que fue una de las primeras mujeres asesinadas este año. La noche del 1° de enero recibió un disparo de su pareja Marcos Sasnada, que también integraba una fuerza de seguridad y que se suicidó tras el femicidio.

Ese primer día de 2021 también registró en la ciudad de Salta la violenta muerte de Graciela Flores, de 44 años. Esa mujer fue acuchillada por su expareja, identificado como Mario Balverdi. En la mayoría de los casos, el femicida es alguien conocido de la víctima.