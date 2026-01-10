No es una novedad que la peligrosidad de las rutas entrerrianas pareciera ir en aumento. A la precaución y temores con que circulan los vecinos a diario debido al estado de los caminos se le suman las estadísticas de tragedias que así lo confirman: según el reporte anual de siniestralidad vial del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos (con datos que abarcan el período enero-diciembre), nuestra provincia lamentó la muerte de 133 personas a lo largo de 2025 en 118 siniestros fatales ocurridos en rutas, calles urbanas y caminos rurales; casi un 20% más que en 2024.



Las cifras apuntan a Gualeguaychú como uno de los departamentos con más fatalidades (13), después del de Paraná (26) y antes del de Concordia e Islas (ambos con 12). Según este informe, un total de 2.033 personas estuvieron involucradas en siniestros, en los cuales, además de las fallecidas, 772 resultaron con heridas graves y 334 con lesiones leves.



A poco de haber comenzado el 2026, la tendencia continúa. En la primera semana del año, el Departamento Gualeguaychú ya registró 6 muertes. Tres de ellas ocurrieron en la Ruta Internacional 136, luego de un choque frontal que tuvo lugar en el kilómetro 28, durante la mañana del 2 de enero, y que dejó como saldo a dos mujeres -una de ellas embarazada- y un hombre fallecidos. El único sobreviviente fue un niño de 2 años.



Las otras muertes ocurrieron en la madrugada del domingo 4, sobre la Ruta Provincial 20, cerca del acceso a Gilbert. Allí, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal en un tramo recto de la ruta, provocando el fallecimiento de un joven de 19 años y de dos mujeres, de 32 y 79 años. También resultaron gravemente heridas dos adolescentes -que continúan internadas bajo estado reservado- y un hombre, que sufrió fracturas.

Si bien las causas de estos siniestros aún no están del todo claras, el deterioro de las rutas no deja de ser un elemento clave dentro de la cadena de factores que derivan en acidentes graves o fatales. Baches profundos, calzadas deformadas, falta de demarcación, banquinas inestables y señalización deficiente reducen la capacidad de maniobra de los vehículos y alargan los tiempos de reacción ante imprevistos. Estas condiciones obligan a realizar maniobras bruscas, invasiones de carril o frenadas repentinas, especialmente peligrosas a altas velocidades o con condiciones climáticas adversas.



Las rutas donde ocurrieron ambas tragedias reflejan el abandono de obras largamente reclamadas por los vecinos. La Ruta Provincial 20 concentra numerosos reclamos por su intenso tránsito, alta siniestralidad y demoras en las obras. Por fortuna, a fines de octubre de 2025 se informó que el tramo Gualeguaychú–Basavilbaso estaba próximo a finalizar, mientras que la repavimentación entre Basavilbaso y Villaguay estaría incluida en el Presupuesto 2026 con financiamiento del BID.



La Ruta Internacional 136 ha tenido menos suerte, ya que su repavimentación integral, licitada en 2022 y adjudicada a Concretnor S.A., quedó inconclusa tras tareas iniciales realizadas en 2023. Con el cambio de gobierno y la paralización de la obra pública, los trabajos no se retomaron y el corredor presenta un deterioro creciente, con baches, hundimientos y huellones agravados por el intenso tránsito de vehículos pesados.

De esta manera, cabe decir con certeza que la inseguridad vial también es el resultado de decisiones políticas postergadas y de un deterioro infrastructural que se profundiza día tras día. Mientras algunas intervenciones comienzan a destrabarse en corredores estratégicos, otras rutas clave siguen paralizadas, con consecuencias que se traducen en vidas humanas. Se trata de una responsabilidad indelegable del Estado frente a tragedias que, lejos de ser inevitables, se repiten y se agravan cuando no hay respuestas concretas.