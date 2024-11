En cualquier ciudad de mediana o gran escala, la inseguridad vial es una problemática que está en agenda durante todo el año. Sin embargo, en Gualeguaychú, los datos indican que existe un considerable aumento de los accidentes de tránsito menores y las conductas temerarias al volante.

Es probable que el dato más llamativo provisto por la Dirección de Tránsito sea el aumento en el promedio diario de siniestros, que pasó de un 4,13% a un 5,03%. En este sentido, de acuerdo a las actas labradas, en los últimos seis meses se produjeron 682 incidentes viales en el ejido de Gualeguaychú que involucraron a un total de 1.359 vehículos.

Los esquinas identificadas como aquellos con mayor número de siniestralidad fueron las mismas tanto en el segundo semestre de 2023 como en el último período analizado: la intersección de las calles Luis N. Palma y 1ra Junta, Luis N. Palma y Roffo y Boulevard Artigas y Sarmiento.

Si bien Gualeguaychú registra un índice relativamente bajo de mortalidad por accidentes en la vía pública en comparación con otras localidades entrerrianas, el crecimiento urbano complejiza la dinámica del tránsito, lo que hace que se reporten toda clase de infracciones y accidentes.

“En lo que hace a muertes por accidentes de tránsito, debemos de estar en el cuarto lugar en la provincia, después de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. En el ejido municipal difícilmente se superan las tres muertes por año. Si bien hay entre cinco y seis siniestros viales por día, estos no tienen la gravedad que sí evidencian en otros municipios de Entre Ríos”, indicó a Ahora ElDía el titular de la ONG Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus) Migual Gandolfo, quien consideró que el número de fatalidades es relativamente bajo si se tiene en cuenta las dimensiones de la ciudad y se la compara con otras similares de la región.

Más multas, más peligro al volante

De acuerdo con datos aportados por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú y la ONG Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus), si se contrastan los informes de contravenciones de tránsito del segundo semestre del año pasado y los de los últimos seis meses de este año –que corresponden al período mayo/octubre de 2024–, se observa un aumento en distinto tipo de infracciones.

En síntesis, se duplicaron las maniobras riesgosas y la circulación sin documentación y sin casco, pero también aumentaron las multas por mal estacionamiento, el abandono de vehículos y la evasión de controles.

Sin embargo, se consignó un número menor de alcoholemias positivas y de infracciones por uso del celular al conducir. En lo que respecta a la retención de vehículos, los números registrados en el último semestre indican que se secuestraron 456 autos, 632 motocicletas, 98 pick up o furgones y 10 vehículos de otra categoría. Por otra parte, desde mayo a la fecha hubo casi 200 infracciones por falta de espejos o luces.

El preocupante registro en aumento de las maniobras riesgosas en la vía pública, que pasaron de 46 a 115 –comparando los dos períodos analizados–, podría tener que ver, entre otros factores, con la práctica difundida entre muchos adolescentes y jóvenes de realizar diferentes actos temerarios con sus motos, a menudo sin casco, lo que pone en peligro su vida y la de los demás. También puede suponerse que esto incida en el elevado número de retenciones de motos.

En declaraciones previas a este medio, el responsable de la Agencia de Seguridad municipal, Esteban Izaguirre, había explicado que las maniobras peligrosas que cometen los motociclistas pueden ser motivo suficiente para retener tanto sus motos como su carnet de conducir. “El artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito, que trata sobre la retención preventiva de los vehículos, señala que cualquier persona que quebrante de alguna forma la seguridad vial puede ser plausible de que se le retenga, no solamente su vehículo sino también su licencia de conducir”.

Un detalle no menor que no figura entre los últimos datos aportados tiene que ver con el destino de las motocicletas retenidas. Muchas de estas se encuentran con anomalías y son enviadas a compactación, la cual se realiza a través de un programa que permite al Estado destruir aquellos vehículos que no son retirados en tiempo y forma o que no cuentan con la documentación para hacerlo. “La Municipalidad ha optado por la compactación porque es la forma de que al menos esos vehículos no vuelvan a ser usados en forma antirreglamentaria en la vía pública. Después, el material compactado se vende como chatarra”, indicó Izaguirre.

Hay que tomar consciencia

En declaraciones brindadas a Ahora ElDía, el referente de Aciverjus Miguel Gandolfo identificó una problemática en aumento: la agresividad en la calle. “La violencia que se ejerce en la vía pública muestra un notable crecimiento. Se ha visto, por ejemplo, en el atropello de agentes de tránsito o hacia los propios policías en los controles. Lo mismo pasa entre conductores”.

Sin embargo, evaluó que “afortunadamente ha cambiado el tratamiento de esas situaciones ya que antes, si ocurría un hecho de violencia no pasaba nada, mientras que ahora el Ministerio Público Fiscal le presta más atención”.

En ese sentido, destacó el Convenio de Reeducación Vial que lleva adelante Aciverjus junto a la Dirección de Tránsito: “Es un avance importante que ha habido como medida alternativa de reeducación vial para probados y condenados condicionales. Lo implementamos con los actores de la Justicia, los vocales del juicio, la unidad fiscal y la Dirección de Tránsito. Este programa comenzó a implementarse en 2016. Cuando se dan probations y condenas condicionales como consecuencia de un incidente de tránsito se piden medidas relativas a lo que cometió la persona en el siniestro vial. Lo que implica, por ejemplo, repintar una estrella amarilla, una senda patronal, un lomo de burro, tener charlas de educación vial, y de responsabilidad civil y penal. Ya son alrededor de 30 personas que lo realizaron y 4 que lo están haciendo ahora. También hay 2 que lo harán el año que viene”.

“La realidad es similar en todas las ciudades, pero lo importante es que se implementen tres factores: el control, la sanción y la inversión. Esto último tiene que ver con el mantenimiento de las calles, cintas peatonales, los semáforos y las rutas”, concluyó.