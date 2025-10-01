Desde el principio de la comisión se vivía un clima de pura tensión. La oposición le exigió al presidente de la comisión se aparte del cargo a partir de las sospechas en torno a su relación con “Fred” Machado, un empresario que está detenido por estar sindicado como parte de una mafia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico en Estados Unidos.

Pese a la arremetida de distintos bloques, La Libertad Avanza logró que, de momento, no tengan lugar estos planteos y Espert siga al frente de la comisión.

Para el inicio del debate del Presupuesto 2026 asistió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, además de otros funcionarios técnicos que responden al ministro Luis Caputo. Si bien durante gran parte de la exposición la oposición apuntó contra el diputado y candidato libertario, hubo cruces sobre las proyecciones del Gobierno en concepto de inflación, el valor del dólar y sobre la magnitud del ajuste fiscal.

Puede interesarte

Sin embargo, en un momento un grupo de diputados de la izquierda empezaron a criticar al Gobierno en torno a su posicionamiento a favor de Israel y en detrimento del avance militar en Gaza.

En primer turno, la legisladora Mercedes De Mendieta criticó el lineamiento de Javier Milei informó que distintas agrupaciones iban a marchar esta tarde a Plaza de Mayo. En medio de esos cuestionamientos por fuera del temario, Espert silenció el micrófono de su colega y quiso darle lugar a otro integrante de la comisión. Acto seguido, la diputada de la izquierda Vilma Ripoll, se paró de su asiento y apuntó contra el libertario y aseguró que el Gobierno “es cómplice del genocidio”.

“Vilma te fuiste al pasto”, le dijo el diputado violeta Nicolás Mayoraz a la histórica dirigente izquierdista, que le retrucó: “¿Qué pasó, papá?”. En ese momento, Guberman y los otros funcionarios del Gobierno se retiraron e intervino Espert: “Esto es lo que ha logrado diputada, en una discusión de Presupuesto y Hacienda. Es una vergüenza. Se levanta la sesión, hasta la próxima”. La comisión se dio por concluida, mientras distintos opositores le gritaban “narco” al economista.

A esta hora no hay precisiones acerca de si volverán a asistir los funcionarios del Gobierno a seguir explicando las previsiones del presupuesto. Solo se desprende que los miércoles se reunirá la comisión para seguir debatiendo entre los distintos bloques los distintos aspectos del proyecto, con Espert ratificado, por el momento, en su cargo. (APFDigital)