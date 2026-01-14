INSÓLITO
En medio de la disputa por los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Los videos se viralizaron en redes sociales.
Varios chanchos salvajes aparecieron en Nordelta en medio de la disputa por los operativos en torno a los traslados de carpinchos y los vecinos mostraron su sorpresa y temor en redes sociales.
La aparición de los chanchos salvajes sucedió en las últimas horas dentro de un barrio privado de Nordelta, en Tigre, y generó temor al observar que iban en manada y que destrozaban plantas y basura.
Ante este escenario, un grupo de vecinos radicó la denuncia correspondiente y por ahora no se sabe si los cerdos continúan dentro del country.
Se desconoce cómo es que los chanchos ingresaron al barrio privado, aunque muchos explican que puede estar ligado a la remoción de suelo y árboles para la creación de nuevas viviendas en la zona.
Todo este insólito escenario ocurrió en medio de los operativos para trasladar a carpinchos, donde varios vecinos manifestaron estar a favor para evitar que mueran atropellados, mientras que otros se mostraron en contra del accionar de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
Fuente: Noticias Argentinas