Varios chanchos salvajes aparecieron en Nordelta en medio de la disputa por los operativos en torno a los traslados de carpinchos y los vecinos mostraron su sorpresa y temor en redes sociales.

La aparición de los chanchos salvajes sucedió en las últimas horas dentro de un barrio privado de Nordelta, en Tigre, y generó temor al observar que iban en manada y que destrozaban plantas y basura.



Luego de que ambientalistas denunciaran un traslado irregular de carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta. https://t.co/cBKb4zizH8 pic.twitter.com/tpefkqqrzd — MDZ Online (@mdzol) January 14, 2026

Ante este escenario, un grupo de vecinos radicó la denuncia correspondiente y por ahora no se sabe si los cerdos continúan dentro del country.

Se desconoce cómo es que los chanchos ingresaron al barrio privado, aunque muchos explican que puede estar ligado a la remoción de suelo y árboles para la creación de nuevas viviendas en la zona.

Todo este insólito escenario ocurrió en medio de los operativos para trasladar a carpinchos, donde varios vecinos manifestaron estar a favor para evitar que mueran atropellados, mientras que otros se mostraron en contra del accionar de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.



Fuente: Noticias Argentinas