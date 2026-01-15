En medio de la ola de calor, un gran apagón afectó este jueves a más de 800.00 usuarios en CABA y distintas zonas del conurbano.

Cerca de las 14.45, los usuarios reportaron un corte grande en el AMBA. La zona más afectada fue la que está bajo concesión de la empresa Edenor.

“Salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de la subestación de Edenor en Morón - Rodríguez. Fue un problema de la distribuidora“, explicaron fuentes de la Secretaría de Energía a TN y detallaron que se perdieron aproximadamente 3000 MW.

Según el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), a las 17 quedan 6119 usuarios de Edenor y 15.251 de Edesur sin servicio y esperan que se normalice con el correr de las horas.

Asimismo, la página de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) mostró que el corte se dio luego del pico de la demanda de energía, en una tarde en la que la temperatura supera los 35°.

CAMMESA mostró que el apagón se dio luego de llegar al pico de demanda de energía. (Foto: Captura CAMMESA)

En un comunicado, Edenor sostuvo: “La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro”.

“Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”, agregó.

Se reportaron cortes en Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En tanto, el conurbano registró algunas zonas sin servicio como Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulogne y Tigre y parte de la zona oeste.

Hubo alrededor de 70 semáforos sin luz en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: TN/Agustina Ribó)

Debido al apagón, gran parte de los semáforos dejaron de funcionar y se generó caos en el tránsito en el centro porteño. Por su parte, el Aeropuerto también se vio afectado, pero está operativo y sin inconvenientes en los servicios aéreos.

Tras el corte, la línea D y H del subte habían interrumpido su funcionamiento por falta de suministro eléctrico. Sin embargo, casi a las 16 se restableció el servicio y opera con normalidad, al igual que el resto de las líneas.

A su vez, el SAME informó que tuvo que asistir esta tarde a 135 personas por el calor extremo.

