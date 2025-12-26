Se registró un accidente de tránsito en Cuchilla Redonda, sobre Ruta Provincial N° 16, a la altura del kilómetro 28, que involucró a una camioneta y una bicicleta.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Jeep Renegade, que circulaba por Ruta 16 en sentido Oeste–Este (Córdoba–Gualeguaychú), conducida por una mujer de 53 años, colisionó con una bicicleta rodado 29, que circulaba en sentido contrario.

En el rodado de menor porte se desplazaba un masculino mayor de edad (identidad sujeta a confirmación), el cual fue trasladado de urgencia al Hospital de la ciudad de Gualeguay, presentando lesiones de carácter graves.

En la camioneta viajaban además tres adolescentes, quienes no resultaron con lesiones, al igual que la conductora del vehículo.

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas, la bicicleta habría invadido el carril de circulación de la camioneta. Asimismo, se destaca que minutos antes del siniestro se había recibido un llamado telefónico a la Comisaría Larroque, alertando sobre una persona que circulaba zigzagueando sobre la ruta, motivo por el cual un móvil policial se encontraba realizando recorridas preventivas, encontrándose con el accidente.

Intervinieron en el siniestro personal de Comisaría Carbó, Comisaría Larroque, División Policía Científica y el Servicio Médico Sanitario de la Departamental Gualeguay.