Alejandro Alberto Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. En una nota dirigida al titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, el funcionario comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, señaló Vilches en la nota enviada a Lugones. El funcionario agregó que la decisión responde a “razones estrictamente personales” y agradeció a las autoridades por su designación.

La renuncia se conoce en medio de la tensión generada dentro del oficialismo y con los bloques aliados por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras el Congreso debate una prórroga a la emergencia.

Vilches había sido designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad a partir del 23 de enero de 2026, mediante el Decreto 83/2026. Previamente había ocupado distintos cargos dentro del Ministerio de Salud.

La tensión por el capítulo de Discapacidad

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente en materia de discapacidad. Entre otros puntos, el texto establece cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, modifica el esquema de prestaciones y plantea cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento.

La inclusión de estos artículos generó diferencias incluso dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que desconocía las modificaciones incorporadas al proyecto y cuestionó que no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política.

“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo Bullrich. La senadora también advirtió que este tipo de decisiones “resienten” el vínculo con los aliados parlamentarios, en un contexto en el que el Gobierno deberá negociar el Presupuesto con distintos bloques del Congreso.