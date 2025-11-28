El presidente Javier Milei finalmente no viajará al sorteo del Mundial que se realizará en Washington el próximo viernes 5 de diciembre, en medio de su creciente enfrentamiento con la Asociación del Fútbol Argentino.

La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un posteo que realizó en sus redes sociales. “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC“, comunicó el ministro coordinador en X.

La cancelación del viaje al evento, en donde la selección argentina será cabeza de serie y conocerá el grupo que enfrentará en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, se da en medio del conflicto que está escalando con la Asociación del Fútbol Argentino. Según pudo saber Infobae, esta es la respuesta silenciosa que el mandatario le envió al titular, el ente regulador del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Se trata de un nuevo gesto que tiene el mandatario para contra Tapia en los últimos días, tras el gesto en el pasillo que realizó Estudiantes de La Plata para recibir a Rosario Central, que fue declarado ganador de la Liga Argentina el pasado jueves.

En los últimos días, Milei posteó mensajes en sus redes sociales en respaldo al Pincha, que tiene un enfrentamiento abierto entre Tapia y Juan Sebastián Verón, presidente de la institución platense. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo“, escribió el mandatario en su cuenta de X acompañado por una camiseta albirroja.

Así, hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto pincharata que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United. Un detalle no menor, es que dentro de ese equipo multicampeón jugaban Carlos Bilardo, uno de los ídolos del jefe de Estado, ya que siempre se califica como “bilardista”, y Juan Ramón Verón, padre de “La Brujita”.

De hecho, el Presidente volvió a compartir una imagen de Zubeldía y Bilardo en sus redes sociales, tiempo después de que se conociera la noticia de la cancelación de su viaje.

Justamente, hoy se conoció las sanciones que el Tribunal de Disciplina de la AFA dictó para los jugadores pinchas y sus directivos. Lo más sorprendente fue que suspendió por seis meses de “toda actividad relacionada con el fútbol” a Verón.

Sin embargo, desde la AFA explicaron a Infobae que la decisión no es de cumplimiento efectivo y que hay posibilidades de que, antes de que comience el próximo torneo, haya una amnistía para los jugadores sancionados. Esto no alcanzaría a Verón.

En este marco, durante la gala de los premios Alumni que se realizaron este miércoles en Ezeiza, Claudio Tapia habló por primera vez de la controversia que se generó tras designar a Central como campeón de liga en el fútbol argentino y que provocó las críticas desde la Casa Rosada.

"No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, desafió Chiqui.

Y agregó: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”. Cabe recordar que Tapia tiene mandato vigente hasta 2028.

Fue ahí que el dirigente le lanzó un dardo a la Bruja Verón. “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, dijo en relación a la situación del Pincha, que superó a Central en Arroyito y ahora se medirá por los cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”, remarcó con un mensaje a la política nacional.