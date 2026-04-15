La aparición de una serpiente en la puerta de un hospital de Entre Ríos, en medio de las intensas lluvias que afectan a la región, generó temor entre trabajadores y vecinos este miércoles en la localidad de Las Moscas, en el norte del departamento Uruguay.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del hospital Coronel Pringles, donde personal de maestranza del centro de salud se vio sorprendido por la presencia del reptil. Según indicaron, el animal mostró una actitud agresiva, por lo que finalmente decidieron darle muerte.

La situación se dio en un contexto de fuertes precipitaciones que mantienen en alerta a la comunidad por posibles anegamientos y acumulación de agua.

De acuerdo con los datos relevados hasta las 11 de este miércoles, en Las Moscas ya se habían registrado 124 milímetros de lluvia caída, mientras que las condiciones del tiempo no mostraban mejoras significativas en el corto plazo.

Tal como se había anticipado, los chaparrones se presentaron con gran intensidad en lapsos breves, lo que provocó la rápida formación de espejos de agua en distintos sectores de la región.

La situación también se reflejaba en las inmediaciones del centro asistencial, donde el inusual hallazgo de la serpiente sumó preocupación a una jornada ya atravesada por las consecuencias del temporal.

Según relató un vecino a un cronista de FM RIEL, aunque las lluvias comenzaron hacia el final de la madrugada, la mayor parte del agua cayó después de las 9 de la mañana.

Fuente: AHORA