Una seguidilla de hechos de violencia de género se registró entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en Gualeguaychú, con al menos tres intervenciones policiales en distintos puntos de la ciudad que terminaron con hombres aprehendidos y la intervención de la Fiscalía de Género.

El primero de los episodios ocurrió cerca de las 23:30 del lunes, cuando personal de Comisaría Novena acudió a la zona de Massaferro e Ituzaingó tras un llamado al Comando Radioeléctrico que alertaba sobre la presencia de un hombre dentro de una vivienda, incumpliendo medidas restrictivas vigentes.

Al llegar, los efectivos constataron que el individuo se había retirado momentos antes, por lo que se montó un operativo en el área. Minutos después, personal motorizado logró interceptarlo a unas dos cuadras del lugar. El sujeto, de 31 años, fue aprehendido por desobediencia judicial y amenazas en un contexto de violencia de género, en perjuicio de una mujer. Intervino la Unidad Fiscal de Género, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Ya en los primeros minutos del martes, alrededor de la medianoche, se produjo un segundo hecho en la intersección de calles Estrada y España. Allí, una mujer de 46 años fue interceptada por un hombre mientras caminaba, quien comenzó a insultarla y amenazarla.

La víctima pidió ayuda y, de inmediato, personal del Grupo Especial que realizaba recorridas preventivas en la zona intervino y demoró al agresor. El hombre, de 28 años, fue aprehendido por disposición de la Fiscalía en turno, mientras que la mujer tenía previsto radicar la denuncia en la Comisaría de Minoridad.

El tercer episodio tuvo lugar cerca de la 01:00 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Octava fueron comisionados a inmediaciones de Camilo Villagra y 17 de Agosto por un hecho de violencia de género.

En el lugar, una mujer de 34 años relató que su expareja, de 38, se presentó en su domicilio y, tras una discusión mientras ella lo atendía desde una ventana, la agredió físicamente golpeándola en la cabeza. Luego, el agresor se retiró e ingresó a una vivienda cercana. Con autorización del propietario, los uniformados ingresaron al inmueble y lograron localizarlo oculto debajo de una cama, procediendo a su aprehensión.

En este último caso, la Fiscalía de Género ordenó la detención del agresor, la recepción de la denuncia a la víctima y la implementación de medidas de protección.