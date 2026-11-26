La venta de carne de paloma importada desde Brasil en una carnicería de Leandro N. Alem, Misiones, abrió una discusión sobre su origen, su precio y el lugar que puede ocupar entre las alternativas de menor costo para el consumo. La difusión del caso en redes sociales estuvo acompañada por imágenes de aves urbanas, una asociación que el comerciante cuestionó al señalar que “distorsionaron la imagen”.

El eje de la historia está en el relato de Martín Alcaraz, carnicero de Leandro N. Alem, quien habló luego de que el tema ganara repercusión. El comerciante sostuvo que las publicaciones confundieron el producto que vende con palomas que viven en plazas o calles.

Según Alcaraz, la iniciativa nació en su local como respuesta a las dificultades que observa entre parte de su clientela para acceder a carne vacuna, pollo y otros alimentos de origen animal. “Nosotros quisimos hacer una buena obra”, afirmó al explicar el motivo por el que incorporó el producto a la oferta de la carnicería.

Frente a las imágenes de palomas urbanas que circularon en redes, Alcaraz diferenció el producto que comercializa de esas aves. “Son palomas que son para carne”, sostuvo, y afirmó que se trata de ejemplares criados para consumo humano en establecimientos brasileños.