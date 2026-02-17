GUALEGUAYCHÚ
En modo cine: una propuesta para cerrar las vacaciones en los barrios
La iniciativa, que comienza este jueves 19, impulsada por el Área de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), ofrecerá funciones gratuitas en el Galpón Anhelado Sueño y en el SUM del Barrio Munilla.
En el marco del cierre del receso de verano, el Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante la propuesta “En modo cine”, una actividad pensada para compartir una tarde de película y encuentro en distintos barrios de la ciudad generando espacios recreativos accesibles y fortaleciendo los vínculos comunitarios antes del inicio del ciclo lectivo.
La primera función se realizará el jueves 19 de febrero a las 18:30 horas en el Galpón Anhelado Sueño, ubicado en la intersección de Rioja y Massaferro. La segunda jornada tendrá lugar el jueves 26 de febrero, también a las 18:30 horas, en el SUM del Barrio Munilla, en Chalup 567.
La propuesta es organizada por el Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y está destinada especialmente a niños, adolescentes y sus familias, con el objetivo de promover espacios de disfrute, participación y convivencia en cada barrio.