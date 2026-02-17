En el marco del cierre del receso de verano, el Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante la propuesta “En modo cine”, una actividad pensada para compartir una tarde de película y encuentro en distintos barrios de la ciudad generando espacios recreativos accesibles y fortaleciendo los vínculos comunitarios antes del inicio del ciclo lectivo.

La primera función se realizará el jueves 19 de febrero a las 18:30 horas en el Galpón Anhelado Sueño, ubicado en la intersección de Rioja y Massaferro. La segunda jornada tendrá lugar el jueves 26 de febrero, también a las 18:30 horas, en el SUM del Barrio Munilla, en Chalup 567.

La propuesta es organizada por el Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y está destinada especialmente a niños, adolescentes y sus familias, con el objetivo de promover espacios de disfrute, participación y convivencia en cada barrio.