En once canchas se disputará la sexta fecha del Torneo Juan Carlos Aguilar

Por la Zona 1, en cancha de Pueblo Nuevo, el Sabalero estará recibiendo a Central Entrerriano en las cinco categorías competitivas. A las 10 comenzará la actividad con el choque en Sub 17, desde las 11.45 jugarán en Sub 15, posteriormente lo harán en Categoría 2008, 2009 y cerrarán en 2010 desde las 16.15.

En el Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain será local ante Juventud Unida también en las cinco categorías y con los mismos horarios, en tanto que Sarmiento en su cancha recibirá en el Clásico a Defensores del Oeste, comenzando a las 11 en Sub 17 y completando en 2008, 2009 y 2010.

En la Terraza Norteña, Sud América recibirá a Central Larroque en las cinco categorías, comenzando a las 10 en Sub 17 y cerrando la jornada a las 16.15 con el choque en Categoría 2010. Finalmente en cancha de Sporting, el Canario será local ante Deportivo Gurises también en las cinco categorías con los mismos horarios para el inicio de los partidos.

Por la Zona 2, en Larroque, Sportivo Larroque recibirá en el Víctor Santángelo a Cerro Porteño, desde las 12 en Sub 17 y a las 13.45 en Sub 15, mientras que en Villa Paranacito, Isleños Independientes será local frente a Sporting Bis a las 12 en Sub 15 y desde las 13.45 se medirá ante Camioneros en Categoría 2008.

En Defensores del Sur, el local se presentará ante La Vencedora a las 11 en Sub 17 y a las 12.45 en Sub 15, en tanto que en el Parque Unzué, Independiente jugará contra Black River desde las 12.30 en Categoría 2010 y a las 14 en Sub 17. En cancha de La Ribera, el local se enfrentará a Unión del Suburbio a las 11 en Sub 17 y a las 12.45 en Categoría 2009, completándose la ornada en el Juan Jorge Staubber de Urdinarrain, donde Juventud Urdinarrain y Juvenil del Norte se enfrentarán a las 12 en Sub 17 y a las 13.45 en Sub 15.