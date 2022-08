“La situación además se complica cuando se tropieza con la falta de personal en la Dirección Nacional de Aduanas, como ocurre incluso ahora con la de cinco kilos por persona y el sistema de registro”, indicó el encargado de política fronteriza de la gremial empresarial sanducera, Juan Martín Della Corte.

Destacó Della Corte que “nosotros seguimos aferrados a la idea de que hay que buscar una solución de fondo, y de hecho hoy hay una medida práctica, que es la de la franquicia con cinco kilos por persona y un sistema de registro que la Aduana no puede controlar. Y no lo puede hacer porque tiene escasez de funcionarios, porque se desgasta totalmente el equipo de trabajo en los puentes teniendo 80.000 personas por mes cruzando y seis personas para revisar cómo viene la cosa”.

“Consideramos que la Aduana está escasa de presupuesto y de estrategia de trabajo para enfrentar una situación de la magnitud que tiene la que estamos atravesando. Es cierto que el cero kilo se ha implementado anteriormente, ha tenido sus efectos deseados, que es proteger el empleo local, pero también es cierto que no se ha logrado sostener en el tiempo, porque es una medida antipática”, explicó.

“Como yo dije hace un año, de seguir así seguro vamos a perder entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo de acá a fin de año. La verdad es que uno mira las facturaciones y ve que son caídas estrepitosas, imposibles de sostener en el tiempo, las empresas no pueden resistir eso”, subrayó. Reflexionó que “es una pena como se perdieron dos años de margen para trabajar con cierta tranquilidad, durante la pandemia. No se hizo nada al respecto, y no se llegó a tener algo preparado para cuando se reabrieran los puentes. Los centros comerciales trabajamos fuertemente desde marzo de 2020 y lo sostuvimos hasta ahora, pero del otro lado no se entendió la urgencia que se tenía en ponerle fuerza al tema, para cuando se reabrieran los puentes”. Fuente: El Telégrafo de Paysandú