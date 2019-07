En plena tensión con America, Rial lazó un enigmático tuit

"Me obligan a hablar por un descuido... no te cuidan los que te tienen que cuidar. Que lo hagan en otro lado, está bien. Es competencia y es un tema importante. Esto es como llegar a casa y que te caguen a piedrazos. Ni siquiera tienen la delicadeza de preguntarme qué hacemos. Hay que tener consideración por un compañero. Me la ponen menos cinco, llorado, pantalla gigante. ¿Con qué quieren que empiece el programa?", disparó.

Al día siguiente, Rial se ausentó del programa sin dar explicaciones. Minutos antes de que empiece el ciclo, el periodista lanzó un misterioso tuit aprovechando el debut de "El Tigre Verón", la nueva ficción de Pol-ka. "Cuando van a hacer una ficción sobre un empresario garca, mujeriego, que se la pasa de joda, le paga a las modelos para hacer de novias y negrea a los trabajadores? No se. Un título como El Tano Gatazzi. Te la dejo picando Adrián Suar, para cuando se agote lo de los sindicalistas", ironizó.

Enseguida sus seguidores comenzaron a especular sobre el destinatario del contundente mensaje, pero el periodista no volvió a hacer comentarios al respecto.