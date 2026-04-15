Un camión protagonizó un vuelco en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 531, en las inmediaciones de Alcaraz Sur, en Entre Ríos.

Se trata de un camión Mercedes-Benz con acoplado cubierto por lona, que terminó volcado sobre uno de sus laterales y fuera de la calzada, en una zona de banquina con abundante vegetación.

Si bien las causas del siniestro todavía se encuentran en etapa de investigación, no se descarta que las intensas lluvias registradas en la región hayan influido en la pérdida de control, a partir del estado resbaladizo de la ruta y la acumulación de agua en sectores bajos.

En la imagen difundida tras el hecho se observa cómo el rodado quedó completamente recostado, lo que da cuenta de la magnitud del incidente.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre personas lesionadas, según publicó Brisas FM.