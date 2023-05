En un plenario de las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, que presiden las diputadas Vanesa Siley (FdT) y Mónica Macha (FdT), respectivamente, comenzó la discusión sobre tareas de cuidado donde se debatieron más de 40 proyectos de distintos bloques que modifican licencias laborales, entre otras cuestiones.



En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanesa Siley aclaró que el debate será en etapas, la propuesta del Poder Ejecutivo por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina abarca muchos temas, implica modificar leyes actuales y crear nuevas. “Hoy trataremos los proyectos de los diputados que refieren a licencias que tocan normativa existente”, explicó.



A su vez, consideró que las “tareas de cuidados son trabajo no reconocido que cargamos y portamos en soledad las mujeres y es algo sustancial para la humanidad, ya que todos recibimos cuidados en nuestra vida y cuidamos a otros que necesitan un cuidado particular”. “Es necesario regular las leyes laborales en función de armonizar la vida privada con la vida productiva”, agregó.





Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, manifestó que “tratamos la situación de trabajadores en un contexto formal para en una próxima reunión abocarnos a las trabajadoras informales”. “Es un tema central de la Argentina que el feminismo y transfeminismo trae como agenda política, social y cultural que, de algún modo, mejorar las condiciones de trabajo va a mejorar las condiciones de cuidado”.



En tanto, la diputada de la izquierda Miryam Bregman realizó consideraciones generales. “Es un debate mundial, en este sistema capitalista las tareas de reproducción social no son pagadas por los capitalistas”, aseveró. Y comentó que América Latina “viene atrasada” con la temática. “En Argentina estamos en mora, terminemos con este sistema de explotación, donde se pueda pensar en una forma de organización de la sociedad distinta, en la que las tareas de cuidado sean socializadas, y no sean cargadas individualmente a las mujeres en el hogar”, aseguró.



La diputada de la UCR, Carla Carrizo, se refirió a que el tema atravesó distintos gobiernos y “hace 18 años que se vienen presentados proyectos en este sentido”.

“Creemos que esta tiene que ser la oportunidad terminar con la profunda desigualdad entre las mujeres. Hoy hay mujeres dentro de la formalidad en donde hay enormes asimetrías, en el sector público, en el privado no somos iguales ante la ley y necesitamos tener un piso mínimo en un tema básico como es la igualdad en el derecho y la obligación de cuidar”.



Por su parte, la diputada Camila Crescimbeni (PRO), pidió que las licencias por embarazo se toman “desde 15 días antes del parto”. Y respecto a las licencias por muerte perinatal que la diputada sufrió el año pasado e impulsa este proyecto, dijo que “es evidente que 3 días no sirven para ningún duelo. No tiene sentido si uno quiere que esa persona vuelva a trabajar y a trabajar en comunidad. Que se considere un tiempo en los casos de muerte perinatal. Es imprescindible”, aseguró.



La diputada Karina Banfi (UCR) habló sobre las licencias por adopción. “Es la posibilidad de reconocer los derechos que tienen los niños adoptados sobre la licencia de sus madres o padres, no gestantes o monoparentales, de poder contar con todo ese tiempo equiparable a la maternidad biológica”.



Desde el socialismo, la diputada Mónica Fein, aseguró que “las mujeres podemos dar cuenta de lo que significa cuidar a lo largo de la vida”. “La cantidad de proyectos que hay demuestra la importancia que tiene para cada una de nosotras”. Y, además comentó que presentó proyectos de cuidados integrales y es “una oportunidad hablar de un sistema integral de cuidados. Poder reconocer que no hay igualdad de oportunidades para mujeres y varones sino tenemos un sistema integral federal de cuidados”, reflexionó.



La Comisión analizó un total de 48 proyectos presentados por distintos bloques que establecen modificaciones a licencias para víctimas de violencia de género; para la realización de estudios preventivos de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino; para el acompañamiento de personas en alto riesgo de suicidio; modificaciones a licencias parentales, paternales, maternales, por hijo con discapacidad; con fines de adopción y asignaciones especiales para las familias monoparentales, entre otras, que están enmarcadas en la Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Asignaciones Familiares, Sistema Integrado Previsional Argentino, y otras leyes especiales.