En pleno partido de la Scaloneta, se produjo un incendio en el lavadero ubicado en frente del predio del Corsódromo.

Al arribo del móvil de Bomberos Voluntarios se constató un incendio declarado en una sala de máquinas, ubicada a aproximadamente cuatro metros de altura, dentro de un recinto de chapa.

Se realizaron tareas de ventilación mecánica e hidráulica, desplegándose una línea de ataque de 45 mm y una línea de abastecimiento.

Tras localizar el foco ígneo, se procedió a su extinción, evitando su propagación.

Posteriormente, se efectuaron tareas de enfriamiento hasta la completa extinción del incendio.

Se registraron daños por acción del humo en el interior del recinto.