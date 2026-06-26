El Concejo Deliberante celebró una sesión especial destinada a rendir homenaje a la trayectoria y el legado de Domingo "Chumingo" Zapata, imponiendo de manera oficial su nombre a la Clínica Deportiva Municipal. El encuentro legislativo se caracterizó por un clima de profunda emotividad, respeto y reconocimiento a su figura.

Del acto participaron, además de los ediles, familiares de Zapata, representantes de diversos clubes deportivos de la ciudad y público en general, quienes compartieron el emotivo momento institucional en el recinto.

La presencia de los familiares de "Chumingo" Zapata, visiblemente emocionados, agradecieron la iniciativa y el acompañamiento de las entidades deportivas que se acercaron al recinto para recordar su memoria.