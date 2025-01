En la última noche de Carnaval, un incidente desafortunado en el que un perro fue espantado con un golpe de palillo por un integrante de una batucada, desató acusaciones de maltrato animal y un encendido debate sobre qué hacer con la habitual presencia de los perros en la pasarela del Corsódromo.



Es así que, con la premisa del resguardo de los animales, de quienes integran las comparsas y del público en general, la Comisión del Carnaval se dispuso a trabajar en forma mancomunada con la Organización GuABA, una agrupación proteccionista local que visibilizó y repudió los hechos acontecidos el sábado pasado.



En diálogo con Ahora ElDía, el referente de GuABA Mauro García Rodríguez contó que esta mañana se reunieron con un representante de la Comisión del Carnaval para trabajar sobre la solución propuesta por la agrupación: el Proyecto de Voluntariado para la Prevención y Cuidado de Animales en el Carnaval de Gualeguaychú.



“Lo que acordamos es que vamos a colaborar ofreciendo voluntarios que van a estar ubicados en los puntos de ingreso a la pasarela para cuidar tanto a los perros como a los artistas. Entendemos que el ingreso de los perros es algo que conlleva un malestar para todos. Ellos muchas veces están aturdidos, no pueden salir una vez que ingresan y los artistas quizás están nerviosos porque hay un perro y están haciendo su show”, indicó García Rodríguez.



Y detalló: “Vamos a estar trabajando con correas y arneses como para poder redirigirlos y llevarlos a un punto seguro dentro del mismo predio del Corsódromo, donde se puedan hidratar y comer. Y luego liberarlos nuevamente, soltarlos, porque no van a quedar ni encerrados ni se van a relocalizar. Esto es parte de lo que también mencionamos, que es que los perros viven en el Corsódromo; es su hábitat, su lugar y eso no se va a ver modificado, sino que vamos a estar acompañándolos para evitar que se metan en la pasarela durante el desfile de las comparsas”.



También adelantó que a partir de este sábado van a implementar el primer operativo con voluntarios de GuABA:“Vamos a estar controlando los puntos de ingreso, que básicamente son los de la previa, los de la mitad del Carnaval -donde están las puertas de ingreso laterales- y los del final del circuito, con la intención de que no se vuelva a repetir una situación como la que pasó”.



A través de su Instagram (@somosguaba), la agrupación proteccionista compartió los detalles de su propuesta

Puede interesarte