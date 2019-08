Al mismo tiempo, se dio a conocer que el técnico de River estaría comenzando una relación amorosa con la conductora de Fox Sports, Alina Moine. “Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada”, aseguró este miércoles la periodista en un móvil con Los Ángeles a la mañana.

Y agregó: “No sé de dónde salió esto. No tengo ni idea. Lo desmiento. De verdad, no estoy con Marcelo”. Pero son muchos los que se sorprendieron al oír de la propia boca de Gallardo que su relación con La Rosa había terminado. Ambos se conocieron a sus 14 años, cuando vivían en Merlo. Años más tarde, allá por 1997, se casaron.

Pero como todo tiene un final y todo termina, el periodista Carlos Monti confirmó a través de las redes la separación de ambos. “Marcelo Gallardo está separado de Geraldine La Rosa desde hace un año y medio. Durante ese lapso hubo una reconciliación de la cual nació Benjamín, su último hijo”, escribió.

Más tarde fue Ángel de Brito quien detalló que no solo estaban separados, sino que fue el propio Gallardo quien contactó a periodistas para confirmarles la ruptura de su matrimonio. “Gallardo mandó a través de gente allegada al club a que se comuniquen con periodistas para que desmientan que estaba teniendo una relación con la mamá de su hijo”, contó.

Y siguió: “Se hizo cargo del chico, pero mandó a aclarar que está separado. “Hay otra persona en su camino, que es nada más ni nada menos….que Alina Moine”. Lo cierto es que esto último fue desmentido por allegados al técnico, quienes afirmaron que se trata de una versión para desestabilizarlo de cara a los compromisos que tiene River.

Sin embargo, fuentes cercanas a la periodista “dicen todo lo contrario”, afirmó el conductor de LAM. Moine es una muy conocida periodista deportiva de Fox Sports, fanática de River Plate y, por qué no, del técnico que más alegrías le dio al “Millonario”. Ambos se conocieron cuando él seguía siendo futbolista. Pero el “flechazo de Cupido” habría sido en la fiesta del River Campeón.

La fiesta se llevó a cabo el 23 de diciembre del año pasado, a raíz del logro más grande del club de Núñez: la Copa Libertadores ante Boca en Madrid. Esa noche, Moine fue la maestra de ceremonias y Gallardo, lógicamente, se robó la atención de todos los invitados. Después de la fiesta, ambos se habrían quedado charlando y después de algunas salidas habría nacido el amor.

La última relación amorosa, conocida, de Moine fue Carlos "Chapa" Retegui, quien hizo historia al ganar la primera medalla de oro como DT de hockey en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue en ese mismo momento en que se había dado a conocer que ambos estaban viviendo un affaire que duró lo mismo que un suspiro: tres semanas.